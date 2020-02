Coronavírus. China diz que controlo do surto está na fase mais crucial

Wuhan, China, 15 fev 2020 (Lusa) - A prevenção e o controlo do surto do novo coranavírus encontram-se, neste momento, na fase mais crucial, especialmente na província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.