Coronavírus. Confirmado primeiro caso na Bélgica

De acordo com o Ministério belga da Saúde,. Fazia parte de um grupo de outros nove belgas repatriados no último fim de semana de Wuhan.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro do ano passado em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, no centro do país. A cidade está sob quarentena.



O homem foi entretanto transportado para uma unidade hospitalar especializada.O voo que chegou na segunda-feira a Beja é um A319 da companhia Hy Fly, proveniente do aeroporto Charles de Gaulle, em França. Antes disso esteve na Bélgica.Para além da China continental e das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong,Perante a progressão deste novo vírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na passada quinta-feira aa situação de emergência de saúde pública internacional, o que implicar coordenação à escala global na resposta a esta crise e a implementação de medidas específicas de prevenção., cujas autoridades ponderam mesmo encerrar as fronteiras com o território continental chinês.. Só na China há mais de 20.400 pessoas infetadas pelo 2019-nCoV.A OMS considera que não é ainda o momento para declarar uma pandemia.