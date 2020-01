Coronavírus. Confirmado primeiro morto em Pequim

A vítima era um homem de 50 anos, que esteve em Wuhan, o epicentro da epidemia, no início do mês de janeiro e cuja infecção com o vírus tinha sido confirmada na quarta-feira passada. O Comité de Saúde Pública de Pequim, que precisou que o paciente morreu esta segunda-feira devido a uma insuficiência respiratória.







Entre os casos de infeção identificados até ao momento pelas autoridades, 80 foram registados em Pequim, cidade com 20 milhões de habitantes.





A capital chinesa decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, que devia terminar na quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população.







Os casos de pessoas infetadas com coronavírus foram, também já detetados nos Estados Unidos, França, Canadá, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Japão, Vietname, Coreia do Sul e Nepal.



As autoridades chinesas alertaram que o país está no ponto "mais crítico" quanto ao controlo do vírus e suspenderam transportes, cancelaram celebrações do Ano Lunar do Rato e colocaram em quarentena 13 cidades.







(em atualização)