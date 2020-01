Coronavírus. Macau encerra serviços e adia regresso às aulas

A Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) decidiu, esta sexta-feira,

"Face à situação epidemiológica de pneumonia do novo tipo de coronavírus, de Wuhan, a DSEJ anunciou que, após os feriados do Ano Novo Lunar, o reinício das aulas, nas escolas do ensino não superior de Macau, será efetuado no dia 10 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) ou em data posterior", pode ler-se no ‘site’ da direção.





A direção sublinha que os alunos poderão ter de estudar em casa e , por isso, "as escolas devem fazer os preparativos" necessários para os alunos realizarem "as suas aprendizagens".





Os "centros de apoio pedagógico complementar particulares e as instituições da educação contínua devem, também, adiar a data de reinício das respetivas atividades para 10 de fevereiro ou data posterior", acrescentou a entidade que garante que "continuará a acompanhar, de forma estreita, o desenvolvimento da epidemia, adotando medidas adequadas em tempo oportuno".





No mesmo dia, as autoridades alargaram a decisão ao ensino superior. O regresso às aulas nas 10 instituições de Macau será adiado pelo menos até 11 de fevereiro.





O Instituto de Ação Social apelou "aos encarregados de educação com condições de cuidar das crianças em casa para que, após os feriados do Ano Novo Lunar, façam o máximo possível para manter as crianças em casa, deixando provisoriamente de as colocar nas creches". A partir desta sexta-feira, até março, "todas as competições escolares e atividades realizadas" por aquela entidade "vão ser suspensas ou adiadas".

Instituto Português do Oriente adia regresso às aulas





Seguindo as medidas das restantes instituições de ensino de Macau, o Instituto Português do Oriente (IPOR) decidiu igualmente adiar uma semana o reinício do curso-geral e das oficinas para crianças.



"As atividades letivas não terão início no dia 3, como planeado, mas apenas no próximo dia 10 de fevereiro. Esta data poderá ser objeto de nova alteração, de acordo com a evolução local do vírus”, pode ler-se num comunicado publicado no Facebook do IPOR.





Todos as pessoas terão de passar por um controlo de temperatura à entrada da instituição, onde há máscaras e desinfetantes disponíveis, acrescentou o IPOR, com sede no consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.



Bibliotecas, museus e espaços desportivos encerram

Em Macau há já dois casos confirmados e o território está a recusar, nas fronteiras, a entrada e saída de pessoas com febre para ajudar a conter o surto. O Governo de Macau anunciou, entre outras medidas, a suspensão de serviços e o encerramento de espaços culturais e desportivos, esta sexta-feira.





Depois de várias intituições de ensino, superior ou não superior, terem anunciado suspensão de atividades, o Instituto de Desporto decidiu também encerrar ao público todas as suas instalações desportivas, sem ter data prevista para reabertura.





Os centros de atividades, instalações e espaços interiores do Instituto para os Assuntos Municipais serão igualmente fechados temporariamente a partir de sábado até novo aviso, segundo as autoridades, assim como todas as bibliotecas e espaços culturais, o Museu Marítimo, o Museu das Forças de Segurança de Macau e o Museu dos Bombeiros.





Os serviços dos Centros Ambientais Alegria e 17 postos de recolha do Programa de Pontos Verdes anunciaram suspensão até 14 de fevereiro, e a Fundação Macau decidiu encerrar as instalações do Centro Unesco por tempo indeterminado.





O chefe do Governo de Macau, já na quinta-feira, tinha admitido a hipótese de encerrar os casinos do território, capital mundial do jogo.





O território está sob alerta nível três desde o dia 5 de janeiro, um grau de risco elevado que exige um acompanhamento mais apertado do surto que já matou 26 pessoas e infetou mais de 800.