Coronavírus. Mais de 41 mortos e 1280 casos na China

O jornal 'el Mundo' refere que se trata de uma mulher que esteve na China e que está internada num hospital do país vizinho.



Nos Estados Unidos, há dois casos diagnosticados.



O Coronavírus também já chegou à Austrália e à Malásia e as autoridades já tinham também confirmado a a existência de pessoas infetadas na Tailândia, Vietname, Singapura e Japão, que acaba de anunciar o terceiro caso.



A China anunciou hoje o envio de 450 médicos militares para a cidade de Wuhan.

No epicentro do surto, o Coronavírus fez já 41 mortos.



Há ainda mais de 800 pessoas infetadas com a nova pneumonia viral e mil casos suspeitos.