Coronavírus. Mais de 440 infetados na Coreia do Sul

O Centro para o Controlo de Doenças da Coreia do Sul, CCDCS, começou por anunciar de manhã 142 novos casos e aumentou à tarde aquele número em mais 87.

Entre os novos casos, as autoridades sul-coreanas identificaram em 92 pessoas uma ligação com um hospital em Cheongdo, no sul do país, região com cerca de 43 mil habitantes.

Naquela localidade nasceu o fundador da seita cristã Igreja de Shincheonji, Lee Man-hee, que morreu há três semanas. O coronavírus Covid-19 provocou já 2,345 mortos na China continental e mais de 76 mil infetados em todo o mundo.

Os três dias das cerimónias fúnebres de Lee Man-Hee atraíram pelo menos um milhar de pessoas e decorreram numa sala do hospital de Cheongdo, fortemente atingida pelo coronavírus.

Mais de 150 membros da seita foram contaminados. O primeiro caso terá sido uma mulher de 61 anos, identificada como paciente 31, que ignorava estar infetada e terá transmitido o vírus ao participar nos rituais religiosos.

Não há registos de que esta mulher tenha viajado para fora do país, nas últimas semanas.

O CCDCS disse que, além dos casos de Cheongdo, quase todos os 142 novos casos no país foram identificados em Daegu, cidade de 2,5 milhões de pessoas.

Ambas foram declaradas pelo CCD sul-coreano, sexta-feira, "zonas de cuidado especial". A resposta à epidemia está a ser reforçada com a instalação de camas suplementares, além do recurso a pessoal de saúde extra e pessoal médico militar.

As autoridades de Saúde da Coreia do Sul insistiram que, até ao momento, a epidemia ainda está numa fase controlável.

A cidade de Busan, a segunda-maior do país, e a ilha de Jeju, um destino turístico muito popular, registaram ambas alguns dos novos casos. Mais de 2,300 mortos na China

Na China, morreram pelo menos 109 pessoas nas últimas 24 horas ao Covid-19, o que eleva para 2,345 o número de vítimas mortais da doenças, anunciou a Comissão de Saúde do país.

As autoridades chinesas indicaram que até à meia-noite (16:00 de sexta-feira em Lisboa) tinham sido registados 397 novos casos da doença para um total de 76,288 casos.

Das 109 mortes, 106 ocorreram na província chinesa de Hubei, centro da epidemia, onde foram identificados 366 dos 397 novos casos da doença no país, acrescentaram. Várias cidades permanecem isoladas em Hubei, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

As restantes três mortes registaram-se nas províncias ou regiões administrativas de Hebei, Xangai e Xinjiang.



A Comissão de Saúde da China sublinhou que 20.659 doentes recuperaram já da doença.

As autoridades chinesas recrutaram entretanto sete navios de cruzeiro, para instalar nas 1,469 novas camas milhares de médicos e demais pessoal de saúde chamados a responder à epidemia em Wuhan.

Além das vítimas mortais no continente chinês, morreram quatro pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma em Itália.

C/Lusa