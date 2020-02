Coronavírus. Número de mortes ultrapassa 2000

O coronavírus continua a causar vítimas mortais. Já foram reportadas 2012 mortes, a maioria na China continental. No entanto, foi confirmada uma segunda morte em Hong Kong, de um homem de 70 anos, que tinha sido diagnosticado com o vírus a 14 de fevereiro.Com mais de 75 mil casos confirmados de infeção, Japão, Singapura e Coreia do Sul registaram subidas no número de casos.No Japão,. A embarcação registou mais de 600 casos de infeção e vários países estão a evacuar os seus cidadãos devido ao número crescente de casos confirmados. Todos eles serão colocados em quarentena.Todos aqueles que testaram negativo poderão sair e regressar às vidas normais mas continuarão a ser contactados de forma frequente para haver atualizações sobre o estado de saúde. Aqueles que testaram negativo mas partilharam quartos com pessoas infetadas terão de permanecer em quarentena.No entanto, o processo de desembarque está a ser questionado. A embaixada norte-americana em Tóquio emitiu um comunicado em que critica a saída dos passageiros em Yokohama por haver um grande risco de contágio e avisou que ninguém terá permissão para regressar aos Estados Unidos nos próximos 14 dias., depois de uma semana na embarcação, que saiu de Hong Kong.Na Austrália, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que o último grupo de pessoas que estava em quarentena na ilha de Natal vai sair do local e regressar a casa, já que foi considerado não terem o vírus. O primeiro-ministro também comunicou que os cidadãos australianos que estavam no Diamond Princess vão regressar e ser colocados em quarentena.Na Mongólia, a Comissão de Emergência de Estado anunciou que as escolas do país vão continuar fechadas até ao fim de março. A Mongólia ainda não tem nenhum caso confirmado, apesar de um grupo de 32 pessoas ter sido repatriado de Wuhan.A China continental regista mais de 74 mil casos de infeção, com Singapura, Japão, Hong Kong. Na Coreia do Sul, houve um crescimento do número casos, com mais de 20 a serem reportados nas últimas horas. São agora 51 casos no total, a maioria localizados em Daegu.

Xi Jinping fala em “progresso visível”

O presidente chinês disse, numa chamada com o primeiro-ministro britânico, que aDe acordo com a agência de notícias Xinhua, Xi Jinping também conversou com Emmanuel Macron, homólogo francês, para agradecer a ajuda francesa no combate ao coronavírus.O presidente chinês afirmou que a ajuda vinda de Paris mostra a “profunda amizade” e o nível alto de parceria estratégica entre os dois países e Emmanuel Macron mostrou-se disponível para dar mais assistência à China.

Jornalistas expulsos da China

Foi anunciado esta quarta-feira que três jornalistas do Wall Street Journal vão ser expulsos da China devido à publicação de um artigo de opinião intitulado “A China é o verdadeiro homem doente da Ásia”.De acordo com Geng Shuang, porta-voz governamental“Infelizmente, o que Wall Street Journal tem feito até agora é amenizar e esquivar-se das suas responsabilidades. Não emitiu um comunicado oficial a desculpar-se nem nos informou sobre os planos que tem para os trabalhadores envolvidos. Assim, foi decidido que a partir de hoje os títulos profissionais destes três jornalistas serão retirados”.Apesar das restrições que o governo chinês impõe à comunicação social estrageira, é pouco habitual que jornalistas estrageiros sejam expulsos da China.