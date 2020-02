Coronavírus. O que é e como começou?

31 de dezembro de 2019. A Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na província de Hubei, reportou 27 casos de uma pneumonia de causa desconhecida. Todos os casos estavam ligados a um mercado de alimentos e animais vivos (peixe, mariscos e aves) em Wuhan. 9 de janeiro de 2020. O Centro de Prevenção e Controlo das Doenças da China informa que um novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado como agente causador de 15 dos 59 casos de pneumonia. Até à data, o surto continua em investigação. O coronavírus espalhou-se pelo mundo. Há já mais de mil vítimas mortais e milhares de infetados.

Coronavírus. O que são?

Os coronavírus são uma larga família de vírus, identificadas em 1960, que vivem noutros animais (por exemplo, aves, morcegos, pequenos mamíferos) e que no ser humano podem causar doenças respiratórias, desde uma comum constipação até pneumonias. Podem transmitir-se entre animais e pessoas. A maior parte das estirpes de coronavírus circulam entre animais e não chegam sequer a infetar seres humanos.

Apenas seis estirpes de coronavírus entre os milhares existentes são transmitidas para pessoas.

A origem exata do novo coronavírus ainda não foi confirmada, mas os investigadores que analisam o material genético identificaram fortes semelhanças com os coronavírus de morcegos. Segundo a plataforma GISAID, o genoma do novo coronavírus é 80% idêntico ao vírus da SARS, mas mais afastado do vírus MERS.

Árvore genealógica dos coronavírus:

Até agora, apenas sete estirpes de coronavírus afetaram humanos: 229E / NL63 / OC43 / HKU1 / SARS / MERS / 2019-nCoV 229E, NL63, OC43 e HKU1 São frequentemente associados a constipações comuns e responsáveis por doenças respiratórias leves que são naturalmente combatidas pelo próprio sistema imunitário. Estes tipos de vírus são transmitidos de pessoa para pessoa e levam ao aparecimento de sintomas típicos de uma constipação comum ou de pneumonia leve, dependendo do sistema imunitário da pessoa. SARS e MERS O novo coronavírus, 2019-nCoV, é da mesma família do vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e da Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS). São infeções respiratórias graves em que é necessário que a pessoa seja hospitalizada para prevenir mais complicações Estes vírus são transmitidos de animais para as pessoas, o que acaba por desencadear uma resposta imunológica e inflamatória mais grave. Além disso, a gravidade da infeção por esses vírus pode estar relacionada com o sistema imunitário da pessoa. É mais comum de surgir em indivíduos com um sistema imunitário comprometido devido a doenças crónicas, como o HIV, ou devido ao tratamento para o cancro, por exemplo, principalmente no caso do vírus MERS-CoV. O primeiro caso de infeção pelo MERS-CoV foi na Arábia Saudita em 2012. No entanto, o vírus passou rapidamente para outros países do Médio Oriente. Na altura, ficou conhecido por síndrome respiratória do Médio Oriente Já o primeiro caso descrito de infeção pelo SARS-CoV foi em 2002 na Ásia. O vírus foi logo associado à infeção respiratória aguda grave por conseguir espalhar-se rapidamente entre a população.

Transmissão de animais para humanos

Alguns tipos de coronavírus são zoonóticos, ou seja, podem ser transmitidos de animais para humanos.

Na SARS, os morcegos foram a origem mais provável do vírus, que se espalhou para os gatos-da-algália, que eram vendidos para confeção de alimentos.

Gato-da-algália a 5 de janeiro de 2004. Dois anos após o surto de SARS na China, foi confirmado a infeção de uma pessoa. O que levou o governo chinês ordenar ao abate de cerca de 10 mil animais desta espécie para evitar um novo surto deste vírus. | Foto: China Photo via Reuters

As pessoas que estavam em contacto ou se alimentavam destes animais exóticos foram infetadas. O vírus espalhou-se depois por transmissão de humano para humano.

No caso do MERS, o vírus é provavelmente originário dos morcegos, passou para os dromedários e depois para os humanos.

Mercado de camelos a 11 de maio de 2014 durante o surto de MERS na Arábia Saudita. | Foto: Faisal Al Nasser - Reuters

Os vírus animais podem sofrer mutações ou combinar-se com outros vírus para criar novas estirpes capazes de serem transmitidas para as pessoas. Com o novo coronavírus, não é claro se este foi transmitido de morcegos para humanos ou se passou através de uma espécie intermediária.

Alguns cientistas dizem que o novo coronavírus é o resultado da recombinação viral - um processo em que mais de um vírus infecta a mesma célula ao mesmo tempo e cria uma estirpe de vírus "recombinante".

Como acontece a transmissão?

Há evidências que comprovam que o novo coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa.

Ainda não há informação suficiente sobre a forma exata de transmissão entre humanos. O vírus parece ser transmitido por via respiratória, através da tosse ou secreções de pessoas infetadas.

Há indicação de que pode haver transmissão do vírus mesmo antes de os sintomas se manifestarem.

O vírus sobrevive ao encontrar um “hospedeiro”, ao usar as suas células vivas para se replicar. Quando um vírus invade um hospedeiro, entra nas células e “sequestra” os sistemas naturais de produção de células para fazer novas cópias de si próprio.

O processo de replicação pode resultar em pequenos erros ou alterações na produção dos novos vírus, levando a uma mutação.

Sintomas

O que sabemos sobre os infetados?

Pessoas de todas as idades podem ser afetadas pelo coronavírus. Contudo, pessoas mais velhas ou com doenças crónicas - como asma ou diabetes - parecem ser mais vulneráveis.

Como prevenir a transmissão?

A prevenção passa essencialmente por medidas de higiene e etiqueta respiratória: lavagem frequente das mãos, evitar contacto próximo com pessoas com febre ou tosse.

Tossir ou espirrar para o cotovelo ou antebraço, ou para um lenço, que deve ser de imediato descartado.

Deve ainda evitar-se contacto direto com animais vivos em mercados ou áreas afetadas por surtos e o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos.

As máscaras de proteção ajudam a prevenir a disseminação de infeções e ajudam a proteger quem está doente, mas o uso de máscaras não parece ser eficiente para quem não está doente.

Foto: Soe Zeya Tun - Reuters

Comparação com outros vírus

Taxa de letalidade:

SARS 2002: 9,6%

MERS 2012: 34,4%

Ébola 2014-2016: 40%

Novo coronavírus 2019: 2,2%

Velocidade de propagação do vírus

Casos de coronavírus no mundo

Rússia 2 casos confirmados 0 mortes Nepal 1 caso confirmado 0 mortes China 42.725 casos confirmados 1017 mortes Coreia do Sul 28 casos confirmados 0 mortes Japão 26 casos confirmados 0 mortes Cruzeiro "Diamond Princess" 135 casos confirmados 0 mortes Rússia 3 casos confirmados 0 mortes Rússia 15 casos confirmados 0 mortes Tailândia 32 casos confirmados 0 mortes Camboja 1 caso confirmado 0 mortes Filipinas 3 casos confirmados 1 mortes Sri Lanka 1 caso confirmado 0 mortes Singapura 45 casos confirmados 0 mortes Malásia 18 casos confirmados 0 mortes Austrália 15 casos confirmados 0 mortes Canadá 7 casos confirmados 0 mortes Estados Unidos 13 casos confirmados 0 mortes Reino Unido 8 casos confirmados 0 mortes Suécia 1 caso confirmado 0 mortes Finlândia 1 caso confirmado 0 mortes Bélgica 1 caso confirmado 0 mortes Alemanha 14 casos confirmados 0 mortes França 11 casos confirmados 0 mortes Itália 3 casos confirmados 0 mortes Espanha 2 casos confirmados 0 mortes Emirados Árabes Unidos 8 casos confirmados 0 mortes Última atualização: 11 de fevereiro 2020 | 10H00

Última atualização: 11 de fevereiro 2020 | 10H00

Situação na China

Número de casos de coronavírus confirmados na China