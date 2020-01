Coronavírus origina onda de xenofobia contra chineses

Em Itália, o país europeu com maior número de turistas chineses por ano, a confirmação dos dois primeiros casos de coronavírus - um casal que viajou de Wuhan até Milão - coincidiu com o início de vários incidentes de xenofobia.O diretor de um conservatório em Roma originou um dos casos mais criticados, depois deque confirmasse a ausência de infeção por coronavírus.Ainda em Roma, um café junto à Fontana di Trevi, um dos pontos mais turísticos da cidade, colocou um aviso à portae anunciou que irá gastar pelo menos cinco milhões de euros para tentar prevenir a propagação do vírus.

Em Itália vivem mais de 300 mil chineses e, em 2018, foram cerca de cinco milhões os que visitaram o país.

Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga Norte, declarou entretanto que o coronavírus é motivo para exercer um controlo ainda maior sobre as entradas de estrangeiros em Itália. “Todos os dias entram em Itália dezenas de aviões vindos da China.”, declarou.“Infelizmente, um dos impactos inevitáveis desta doença é a xenofobia”, explicou Marco Wong, vereador na cidade italiana de Prato, onde reside uma grande comunidade de chineses. “e as pessoas estão a lançar apelos na Internet para que sejam evitados restaurantes e lojas chinesas”, contou ao

"Nem todos os asiáticos são chineses"

Cette leçon de racisme décomplexé vous est offerte par le @CourrierPicard #coronavirus pic.twitter.com/jhcoNmsmm5 — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 26, 2020

O receio provocado pelo coronavírus também se tem feito sentir em França, onde existem cinco casos confirmados até ao momento. Os habitantes chineses nesse país têm estado a partilhar as experiências nas redes sociais com o#JeNeSuisPasUnVirus (“Eu não sou um vírus”).“Nem todos os asiáticos são chineses. Nem todos os chineses nasceram na China e alguns nunca lá estiveram. Um asiático que tussa não tem o coronavírus.”, escreveu uma mulher no Twitter.O jornal francêstem sido alvo de críticas depois de ter publicado em manchete o título “Alerta Amarelo” para fazer referência ao coronavírus e à população chinesa.Fora da Europa, o presidente da Câmara de Toronto, a maior cidade do Canadá, já condenou o racismo contra os chineses no país depois de serem denunciados

No Japão, os ataques têm-se feito sentir em especial nas redes sociais, onde tem circulado a hashtag #ChinesesNãoVenhamAoJapão.







O rápido avanço do vírus já levou várias companhias aéreas a suspender ou diminuir os voos para a China, algo a que a Organização Mundial de Saúde já se opôs.





No total, o número de infetados pelo coronavírus está perto dos dez mil e mais de duas centenas de pessoas já morreram na sequência do contágio.