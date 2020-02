Coronavírus. Português infetado continua sem assistência médica

O português, que está praticamente sem sintomas, continua sem saber quando poderá ser internado num hospital japonês, nem o que lhe poderá suceder.



"Não me foi dito nada", nem por parte das autoridades japonesas, das autoridades do navio ou da embaixada portuguesa no Japão, garantiu Maranhão à RTP.



O tripulante do Diamond Princess afirma que se sente bem, "um pouco cansado" e que não tem sintomas nem tem sentido necessidade de medir a temperatura.