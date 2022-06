Corpo de João Rendeiro já está em Portugal e será de novo autopsiado

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

O corpo do antigo banqueiro será autopsiado no Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, depois de um pedido da advogada da viúva de João Rendeiro. Será uma segunda autópsia, depois do corpo já ter sido autopsiado na África do Sul, depois de Rendeiro ter sido encontrado morto na prisão onde estava detido.