Corpo de José Eduardo dos Santos velado na antiga residência

Em véspera de eleições, a UNITA considera que o MPLA está a procurar tirar proveito político com o funeral de José Eduardo dos Santos em Luanda. Ao longo do dia, poucos foram os angolanos que se dirigiram ao velório do antigo presidente. Reportagem dos enviados da RTP, Cândida Pinto e David Araújo.