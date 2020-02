Corrida à nomeação presidencial democrata segue para New Hampshire

Após mais de um ano de campanha, vários eventos e milhões de dólares gastos,Na sequência de um forte desempenho no debate na passada sexta-feira,. A ascensão de Klobuchar nos inquéritos das universidades de Emerson e Suffolk indicia que a corrida principal ainda está a ganhar forma.

Donald Trump não enfrenta nenhuma oposição séria nas primárias republicanas de New Hampshire.

São mais de uma dúzia os candidatos na contenda. Prevê-se que a participação seja maior do que em 2016.O secretário de Estado do New Hampshire, Bill Gardner, previu que c. Além disto, presumiu também que cerca de 128 mil republicanos participariam nas primárias do partido.As assembleias de voto fecham às 19h00 locais, embora algumas permaneçam abertas até às 20h00. Os primeiros resultados são esperados logo após o fecho.Eric Goldman, estratega veterano do Partido Democrático, afirmou que o verdadeiro teste nas primárias para 2020 vai acontecer dentro de algumas semanas, no Nevada, a 22 de fevereiro, e na Carolina do Sul, a 29.Biden prevê que o eleitorado afro-americano da Carolina do Sul o ajude a vencer o Estado. O ex-vice-presidente surge à frente de Sanders e Buttigieg entre os eleitores minoritários."O grande ponto de interrogação que está pendente e que ficará pendente nas próximas duas semanas é o que estes candidatos vão fazer quando negros aparecem para votar", disse Goldman, acrescentando que, referiu Scott Ferson, estratega democrata do Massachusetts. Sondagens mais recentes demostraram que Warren está a perder terreno para Buttigieg, Sanders e Klobuchar, nos últimos dias antes de os democratas votarem aqui.“Se Biden ficar em quarto ou quinto lugar, vai para o Nevada e para a Carolina do Sul a perder força. Poderá recuperar, ele é um candidato nacional. Mas alguém como Elizabeth Warren não poderia”, disse Ferson. Afirmou ainda queNa segunda-feira, todos os candidatos destacaram a importância de alcançarem um bom resultado em New Hampshire. O empresário Andrew Yang disse que é o seu "melhor Estado" para ter uma vitória.. Já Klobuchar apontou que a sua campanha superou as expectativas.

"Muitas pessoas não pensaram que eu conseguiria passar do verão ou chegar ao estágio de debate", disse Klobuchar em Nashua.





Há também nomes menos conhecidos nas urnas que passaram meses a fazer campanha. Incluem a congressista do Hawai Tulsi Gabbard e o senador do Colorado, Michael Bennett .

Por que razão New Hampshire é importante?



Enquanto no Iowa, tradicionalmente, se realizam os, um complexo processo de escolha do nomeado presidencial, em New Hampshire realiza-se, desde 1920, a primeira eleição primária em moldes mais ortodoxos.O objetivo dos candidatos à Presidência é ganhar Estados com votação antecipada e fazer com que o seu nome seja reconhecido.Por vezes, surge rapidamente um claro favorito para a nomeação. Todavia,