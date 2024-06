Corrida contra o tempo. Partidos franceses em conversações para eleições antecipadas

O anúncio da dissolução da Assembleia Nacional por parte do presidente francês na noite de domingo, logo após a vitória esmagadora da extrema-direita nas eleições europeias, apanhou todos de surpresa e deu início a uma corrida contra o tempo.Após longas horas de reunião, os partidos de esquerda anunciaram, na noite de segunda-feira, que chegaram a acordo sobre “candidatos únicos” em “cada círculo eleitoral” para a primeira volta das eleições legislativas.O Partido Socialista, o Partido Comunista Francês, Os Verdes e a França Insubmissa prometem

Os partidos de extrema-direita também estiveram reunidos na segunda-feira para negociar uma aliança para as eleições de 30 de junho.



No início da noite, Bardella disse que Maréchal tinha “uma abordagem construtiva em relação ao RN” e afirmou que espera conseguir uma maioria forte.Le Pen avançou ainda que está disposta a não apresentar candidatos do RN contra candidatos do partido Os Republicanos para “unir” a direita e a extrema-direita.O partido RN anunciou também esta segunda-feira que Jordan Bardella, de 28 anos, será o candidato da extrema-direita francesa ao cargo de primeiro-ministro

“Jogar a roleta russa com o destino do país”

A decisão arriscada do presidente francês de convocar eleições antecipadas está a ser vista como uma tentativa de unir os eleitores de centro e de esquerda para combater a ameaça da extrema-direita.“Confiança em vós, meus caros compatriotas, na capacidade do povo francês de fazer a escolha mais correta para si própria e para as gerações futuras”, disse Emmanuel Macron.No entanto, nem todos estão tão otimistas e contentes com a decisão do presidente francês. Yaël Braun-Pivet, uma importante figura do partido de Macron que atua como presidente da câmara baixa, expressou algumas dúvidas, indicando que formar uma coligação com outros partidos no parlamento francês poderia ter sido um caminho melhor.Valérie Pécresse, uma figura importante do partido conservador Os Republicanos, considera queA primeira volta das eleições legislativas vai decorrer a 30 de junho e a segunda volta a 7 de julho. Os partidos têm entre a próxima quarta-feira e domingo, às 18h00, para apresentar as candidaturas. A campanha eleitoral arranca na próxima segunda-feira.