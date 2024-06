De vencedor das eleições europeias em França a possível futuro primeiro-ministro. Quem é Jordan Bardella?

O jovem presidente do Rassemblement National - herdeiro da Frente Nacional fundada em 1972 por Jean-Marie Le Pen - tornou-se em 2022 o primeiro líder do partido sem o nome da família fundadora. Jordan Bardella, filho de imigrante italiano, recebeu o testemunho de Marine Le Pen em novembro de 2022, que após onze anos de governação lhe entregou a liderança do partido anti-imigração. Nas eleições internas para escolher o sucessor de Le Pen, Bardella alcançou 84,4 por cento dos votos.







Menos de dois anos depois, Jordan Bardella alcançou um resultado histórico como candidato da RN às eleições europeias, conseguindo à extrema-direita de Marine Le Pen 31 por cento dos votos dos eleitores franceses, depois de ter feito uma campanha polémica contra a livre circulação de migrantes na União Europeia e a favor de controlos nas fronteiras nacionais.







O dobro dos votos da aliança Renascimento (RE) do presidente francês, Emmanuel Macron, que se ficou pelos 14 por cento dos votos com a candidata Valérie Hayer. O RN superou, assim, o bom resultado que tinha conseguido nas eleições europeias de 2019, com 23 por cento dos votos, também com Bardella como candidato.







“Os nossos compatriotas expressaram um desejo de mudança.”, afirmou Jordan Bardella, no domingo à noite. "Um vento de esperança soprou em França e ainda agora começou.", acrescentou.



No seu discurso, no domingo à noite, apelou ao presidente francês para que escutasse a voz de mais de um terço dos franceses, que enviaram um sinal claro de mudança, e convocasse eleições legislativas antecipadas. "Esta derrota sem precedentes do atual Governo marca o fim de um ciclo e o primeiro dia da era pós-Macron", afirmou o líder do RN, apelando ao voto dos franceses que "queiram reerguer o país e permitir que a França recupere a esperança".







E perante os resultados históricos da extrema-direita e o apelo feito por Jordan Bardella, o presidente francês anunciou na noite eleitoral a dissolução da Assembleia francesa e a convocação de eleições legislativas antecipadas a 30 de junho, a primeira volta, e a 7 de julho, a segunda volta. "A França precisa de uma maioria clara para atuar com calma e harmonia”, argumentou Macron.







Conformément à nos demandes et en accord avec l’esprit de nos institutions, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale.



Nous sommes prêts à constituer une nouvelle majorité pour la France : j’appelle les Français à nous rejoindre et à s’engager. — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 9, 2024





Ambos os líderes do Rassemblement National, Bardella e Le Pen, asseguraram que o partido estava pronto para governar o país se essa fosse a vontade dos franceses nas próximas eleições. "Estamos prontos para formar uma nova maioria para a França", escreveu Bardella, na rede social X, no domingo à noite. “Estamos prontos para exercer o poder se o povo francês depositar a sua confiança em nós nestas futuras eleições legislativas”, declarou Marine Le Pen, no discurso na noite eleitoral.







Após o resultado histórico que Bardella ofereceu ao partido de Le Pen, o Rassemblement National decidiu avançar com o seu nome para candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições. "Jordan Bardella foi eleito deputado europeu, por isso já tem a unção popular" afirmou o vice-presidente do RN, Sébastien Chenu, numa entrevista à rádio francesa RTL esta segunda-feira. "É o nosso candidato para ir a Matignon" anunciou Sébastien Chenu, referindo-se à residência oficial do primeiro-ministro em França.



Mas quem é, afinal, a aposta de Marine Le Pen?