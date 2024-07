Conselho Europeu. Montenegro e Costa garantem colaboração perante "agenda muito exigente"

“Para nós, portugueses,(…) que nos diz tanto e com a qual partilhamos tantas das nossas decisões”, começou por dizer Luís Montenegro.“Muitos parabéns pela designação que foi alcançada com o apoio esmagador do Conselho Europeu e muitas felicidades para o exercício da função. Conte sempre com o Governo de Portugal”, declarou.

“A disponibilidade do Governo português para a colaboração e para a cooperação serão totais”, reforçou.

O chefe de Governo lembrou que há pela frenteque incorpora objetivos como o de “termos um possível alargamento” da União Europeia com grandes implicações, com a eventual entrada da Ucrânia no bloco.Montenegro vincou ainda que Portugal tem estado na linha da frente da construção da cooperação entre os Estados-membros da UE e quer continuar a garantir a ajuda à Ucrânia “com vista a ultrapassar esta situação em que foi invadida pela Rússia, com tanto sofrimento do ponto de vista humanitário mas também com tanto prejuízo do ponto de vista económico”.Além disso, o primeiro-ministro destacou os contributos de Portugal para intervir como, o do Médio Oriente.

Costa destaca apoio de Montenegro

António Costa aproveitou a ocasião para agradecer ao primeiro-ministro “não só o apoio, mas o empenho para que esta eleição tivesse sido possível”.. Seguramente isso é uma marca da qualidade da nossa democracia neste ano em que ainda celebramos os 50 anos do 25 de Abril”, afirmou.Para o antigo primeiro-ministro, “sempre que um português desempenha funções no exterior, quaisquer que elas sejam, é uma forma de valorizar o nosso país”, e é isso que pretende fazer.Costa garantiu ainda a Montenegro que “, que é – terá sempre um interlocutor com quem não precisa de tradução”.O ex-primeiro-ministro português foi eleito na quinta-feira à noite, pelos chefes de Estado e de Governo da UE, presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio. A tomada de posse está prevista para 1 de dezembro deste ano.