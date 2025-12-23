Mundo
Guerra na Ucrânia
Cortes de energia na Ucrânia após Rússia atacar infraestruturas com mais de 600 drones
Na última noite, a Rússia lançou um ataque com mais de 600 drones e dezenas de mísseis contra infraestruturas de energia na Ucrânia, o que deixou várias regiões do país sem eletricidade e vitimou pelo menos três pessoas.
Há cortes de energia em várias regiões da Ucrânia, depois de uma noite de bombardeamentos intensos das forças russas contra várias infraestruturas ucranianas. Ataques que levaram o exército polaco a enviar aviões para proteger o espaço aéreo do país.
O exército polaco anunciou, na manhã desta terça-feira, que a aviação "polaca e aliada" tinha sido colocada em alerta e destacada no espaço aéreo polaco de forma preventiva, devido aos ataques russos no território ucraniano. Procedimento acionado com regularidade, quando os bombardeamentos visam zonas ocidentais próximas da fronteira polaca.
A Rússia ataca mais uma vez as nossas infraestruturas energéticas. Como consequência, foram desencadeados cortes de energia de emergência em várias regiões da Ucrânia", anunciou o Ministério ucraniano da Energia no Telegram.O presidente ucraniano denunciou os ataques à infraestrutura civil e “essencialmente a toda a infraestrutura da vida diária”, com mais de 650 drones e pelo menos 30 mísseis. Além dos danos materiais e dos apagões em algumas regiões, Volodymyr Zelensky lamentou a morte de pelo menos três pessoas, incluindo uma criança de quatro anos.
"Os alertas de ataque aéreo continuam em vigor em grande parte da Ucrânia. Ao mesmo tempo, todos os serviços necessários estão mobilizados para lidar com as consequências do ataque", acrescentou.
Os ataques em vésperas de a Ucrânia celebrar o Natal, "quando as pessoas simplesmente querem estar com as famílias, em casa e em segurança", transmitem "um sinal extremamente claro sobre as prioridades da Rússia".
"Putin ainda não consegue aceitar que tem de parar de matar. E isso significa que o mundo não está a pressionar a Rússia o suficiente”.A operadora elétrica Ukrenergo confirmou o "ataque massivo com mísseis e drones" e anunciou que os trabalhos de reparação começarão assim que as condições de segurança o permitirem. Estes novos cortes de energia acontecem num momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas próximas de zero ou mesmo negativas em grande parte do território.
Na segunda-feira à noite, as autoridades locais de Odessa (no sul do país) afirmaram que um ataque com drones russos danificou as infraestruturas portuárias e um navio civil. Nas últimas semanas, os ataques russos intensificaram-se nesta região estratégica do Mar Negro.
Os bombardeamentos russos das últimas 24 horas acontecem um dia depois de um general russo ter sido morto em Moscovo, em consequência da explosão do carro, e enquanto ainda decorrem negociações para um acordo de paz na Ucrânia.
C/agências