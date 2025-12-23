Cortes de energia na Ucrânia após Rússia atacar infraestruturas com mais de 600 drones

A Rússia ataca mais uma vez as nossas infraestruturas energéticas. Como consequência, foram desencadeados cortes de energia de emergência em várias regiões da Ucrânia", anunciou o Ministério ucraniano da Energia no Telegram.

"Putin ainda não consegue aceitar que tem de parar de matar. E isso significa que o mundo não está a pressionar a Rússia o suficiente”.

Os bombardeamentos russos das últimas 24 horas acontecem um dia depois de um general russo ter sido morto em Moscovo , em consequência da explosão do carro, e enquanto ainda decorrem negociações para um acordo de paz na Ucrânia.





C/agências

Ataques que levaram o exército polaco a enviar aviões para proteger o espaço aéreo do país.O exército polaco anunciou, na manhã desta terça-feira, que a aviação "polaca e aliada" tinha sido colocada em alerta e destacada no espaço aéreo polaco de forma preventiva, devido aos ataques russos no território ucraniano. Procedimento acionado com regularidade, quando os bombardeamentos visam zonas ocidentais próximas da fronteira polaca.O presidente ucraniano denunciou osAlém dos danos materiais e dos apagões em algumas regiões, Volodymyr Zelensky lamentouacrescentou.Os ataques em vésperas de a Ucrânia celebrar o Natal, "quando as pessoas simplesmente querem estar com as famílias, em casa e em segurança", transmitem".A operadora elétrica Ukrenergo confirmou o "ataque massivo com mísseis e drones" e anunciou que os trabalhos de reparação começarão assim que as condições de segurança o permitirem.Na segunda-feira à noite, as autoridades locais de Odessa (no sul do país) afirmaram que um ataque com drones russos danificou as infraestruturas portuárias e um navio civil. Nas últimas semanas, os ataques russos intensificaram-se nesta região estratégica do Mar Negro.