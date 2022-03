Cosmonautas russos chegam à EEI com as cores da Ucrânia. Coincidência, diz Rússia

Os cosmonautas russos vestiam fatos amarelos com listas azuis à chegada à estação espacial.







A Rússia desmentiu depois que tal significasse um eventual apoio dos cosmonautas à Ucrânia, como avançado pelos media ocidentais.



"Às vezes amarelo é apemas amarelo", lembraram os serviços de imprensa da Roscosmos, na sua conta Telegram.



As fotos dos astronautas vestidos de amarelo e azul ao chegarem à Estação Espacial Internacional foram interpretadas por muitos como vontade dos especialistas homenagearem a Ucrânia.



"Os fatos espaciais da nova tripulação são feitos com as cores do emblema da Universidade Estatal Técnica Bauman, de Moscovo, onde os três se formaram", explicou a nota. "Ver a bandeira ucraniana em todo o lado e em tudo... é loucura".



O diretor-geral do Roscosmos, Dmitry Rogozin foi mais crítico e garantiu na sua conta pessoal do telegram que os cosmonautas russos não têm qualquer simpatia pela Ucrânia.