Costa do Marfim espera legislativas pacíficas para esquecer violência das presidenciais

Pela primeira vez numa década, quase todos os partidos da oposição participam na votação, em particular a Frente Popular da Costa do Marfim (FPI, na sigla em francês) do antigo presidente Laurent Gbagbo, principal partido da coligação "Juntos pela Democracia e Soberania" (EDS), liderado pelo médico Georges Armand Ouegnin.

A FPI boicotou todas eleições desde a detenção de Gbagbo, em abril de 2011 em Abidjan, e a sua transferência para o Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, após conflitos pós-eleitorais, que causaram mais de 3.000 mortos e foram desencadeados pela recusa do então Chefe de Estado em admitir a derrota nas eleições presidenciais.

Desde o arranque a 26 de fevereiro, a campanha para as legislativas, que termina hoje à noite, decorreu sem quaisquer incidentes de violência e com apelos de todos os partidos para um escrutínio pacífico.

Graças à participação da oposição, estas eleições legislativas estão a ser apresentadas como livres e representativas de um regresso à estabilidade política, após a violência ligada às eleições presidenciais de 31 de outubro, que deixaram 87 mortos e cerca de 500 feridos.

Mais de 1.500 candidatos disputam o voto de cerca de sete milhões de eleitores em 205 círculos eleitorais, que elegerão 255 deputados.

Nas últimas eleições legislativas de dezembro de 2016, o partido do Presidente, Alassane Ouattara, União dos Houphouëtistas para a Paz e a Democracia (RHDP, na sigla em francês), então aliado ao Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI), do antigo presidente Henri Konan Bédié, obteve uma maioria absoluta com 167 lugares.

A coligação desfez-se em 2018 e Bédié juntou-se nestas eleições a Gbagbo.

Os dois ex-presidentes, que tinham apelado à "desobediência civil" e boicotado as últimas eleições presidenciais, ainda não reconhecem a reeleição de Ouattara para um terceiro mandato, mas agora querem contrabalançar o seu poder na Assembleia Nacional.

Para o conseguir, o liberal PDCI de Bédié forjou uma aliança sem precedentes com os socialistas pró-Gbagbo para impedir a "consolidação do poder absoluto" de Ouattara e do seu partido.

Por outro lado, o RHDP apresenta-se como o "único" a poder apresentar candidatos em todos os círculos eleitorais, prometendo "uma onda laranja", a cor do partido.

"Estas eleições legislativas são uma oportunidade para mostrar que o RHDP é o maior partido" na Costa do Marfim e "proporcionam uma base constitucional ampla e confortável para a realização de reformas", defende Adama Bictogo, diretor-executivo do RHDP.

Por seu lado, o filho mais velho de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, académico e candidato na comuna de Yopougon, em Abidjan, fala de um "novo desafio" que "marca também o regresso de Laurent Gbagbo e do seu partido ao jogo político institucional".

Laurent Gbagbo vive exilado em Bruxelas desde a sua absolvição em primeira instância pelo TPI de crimes contra a humanidade, mas o Presidente Ouattara declarou-se a favor do seu regresso, em nome da "reconciliação nacional".

O regresso foi anunciado para "meados de março" pelos seus apoiantes.

A eleição conta ainda com vários candidatos independentes que poderão desempenhar um papel importante na Assembleia Nacional no caso de um resultado próximo entre o partido no poder e a oposição.

Numa tentativa de pôr fim à violência eleitoral que marcou a história recente da Costa do Marfim, todos os participantes nas eleições legislativas votaram a favor de uma eleição pacífica e assinaram um código de boa conduta.