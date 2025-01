Costa e von der Leyen lembram Trump que EUA "são mais fortes" com UE "num mundo difícil"

"Para a UE, é essencial proteger e reforçar os direitos e valores democráticos fundamentais, fazer com que a nossa economia seja mais competitiva e sustentável, e expandir a nossa rede global de parcerias, e investir mais na nossa segurança", escreveram António Costa e Ursula von der Leyen, respetivamente líderes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, na rede social X, num contexto de declarações polémicas feitas por Donald Trump em relação a Bruxelas e alguns estados-membros.

Trump, que em 20 de janeiro regressa à Casa Branca depois de um interregno de quatro anos, tem ameaçado com a imposição de taxas às exportações europeias, a par de críticas à Aliança Atlântica e mais recentemente alusões a ocupar a Gronelândia, um território que pertence à Dinamarca, país-membro da UE e da NATO.

Os Estados Unidos da América e 23 dos 27 Estados-membros da UE também pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

No comunicado, Costa e von der Leyen, tomam uma posição conjunta assumindo que "a UE vai proteger sempre os seus cidadãos e a integridade das democracias e liberdades" dos países-membros.

Na posição divulgada no X e noutras redes sociais, Costa e von der Leyen acrescentaram que esperam um "diálogo positivo" com a administração do republicano, baseado em "valores e interesses comuns".

"Num mundo difícil, a Europa e os Estados Unidos da América são mais fortes juntos", alertaram os líderes europeus, reconhecendo que Washington é um dos "parceiros mais próximos" da UE e que é necessário "fortalecer os laços transatlânticos".