Costa felicita Líbano por eleger Presidente e iniciar reconstrução do país

"Felicito o Líbano pela eleição do Presidente. É um passo importante para a reconstrução de um Estado Libanês forte e soberano", escreveu António Costa na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que a "estabilidade e prosperidade" do Líbano é importante para o Médio Oriente e para a União Europeia.

"Para isso, o cessar-fogo tem de ser preservado", completou o ex-primeiro-ministro português.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou Joseph Aoun pela eleição e, à semelhança de António Costa, destacou a oportunidade para "construir um futuro melhor".

O general Joseph Aoun foi hoje eleito o novo Presidente do Líbano, pondo fim a um vácuo de poder que durou mais de dois anos, desde o fim do mandato do último chefe de Estado.

Joseph Aoun foi eleito na segunda volta com 99 votos dos 128 deputados. Na primeira ronda o general conseguiu apenas 71 votos e o resto foram em branco ou anulados, uma mensagem de força do movimento xiita Hezbollah e aliados.

Entre as duas rondas, reuniu-se com o grupo xiita e aliados, o que pode sugerir que algum acordo foi feito para apaziguar o Hezbollah e levar finalmente à eleição.

O militar é chefe das forças armadas libanesas desde 2017. Durante o cargo, liderou a luta contra o Estado Islâmico na fronteira com a Síria, impedindo a entrada do grupo terrorista no Líbano, o que lhe valeu uma reputação respeitada por todo o país.

É também conhecido por fazer frente ao estabelecimento político, por exemplo, na luta pelo aumento salarial e qualidade de vida para os soldados que foram afetados fortemente pela crise económica.

Durante o último ano e meio de guerra, o general também foi elogiado pela gestão das tropas no sul do Líbano, atacado violentamente por Israel, e por ter ajudado a facilitar o acordo de cessar-fogo com Israel.