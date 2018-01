Costa prepara próxima presidência portuguesa da União Europeia

Dentro de três anos, em 2021, Portugal assume o cargo de forma partilhada com a Eslovénia e com a Alemanha. É a quarta Presidência rotativa da União Europeia, a segunda assumida no sistema de trios.



Da agenda do primeiro-ministro faz ainda parte o estreitamento das relações bilaterais entre Portugal e a Eslovénia, com encontros entre o primeiro-ministro português e o homólogo esloveno, o Presidente da Assembleia e o Presidente da República.



António Costa diz que é importante aproximar posições na política agrícola comum, na segurança, nos fluxos migratórios e no desenvolvimento de áreas da economia de futuro.