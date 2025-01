Foto: Ronald Wittek - EPA

Em entrevista exclusiva à RTP, António Costa afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos são amigos e aliados da Europa. Mas o presidente do Conselho Europeu também deixou alguns recados ao presidente Donald Trump sobre a NATO e o Acordo de Paris.

António Costa quis afiançar que a União Europeia permanece empenhada no cumprimento do acordo que visa responder às alterações climáticas e, no que diz respeito à Aliança Atlântica, lembrou que "houve evolução" entre a primeira e a segunda Presidência de Trump.