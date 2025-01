As jogadas internacionais. Trump retira EUA do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde

, disse o novo presidente antes de assinar a ordem. "Os Estados Unidos não vão sabotar as suas próprias indústrias enquanto a China polui impunemente".A decisão não é inédita. Já no seu anterior mandato enquanto 45.º presidente Trump tinha retirado os EUA do acordo. A decisão foi, porém, revertida pelo ex-presidente Joe Biden quando este tomou posse.A saída dos Estados Unidos do acordo que estabelece o combate às alterações climáticas, assinado em 2015 por quase duas centenas de países,"A política da minha Administração consiste em colocar os interesses dos Estados Unidos e do povo americano em primeiro lugar", refere a ordem executiva.Ainda na área do clima, Trump revogou um memorando de 2023 de Joe Biden que proibia a perfuração de petróleo em cerca de 16 milhões de hectares no Ártico, defendendo que o Governo deve encorajar a exploração e produção de energia em terras e águas federais.

"A OMS defraudou-nos"

Outra das grandes decisões de Donald Trump a nível internacional no primeiro dia de mandato foi, agência à qual pertencem quase 200 nações e que tem por objetivo combater crises sanitárias e garantir a saúde global."A OMS defraudou-nos", acusou o republicano ao assinar o decreto, poucas horas depois de ter tomado posse, justificando a retirada com a diferença entre as contribuições financeiras dos Estados Unidos e da China para a organização.

Os Estados Unidos são o principal doador e parceiro da OMS, uma organização da ONU sediada em Genebra, na Suíça.

No texto, Trump pede que as agências federaise orienta-as para "identificar parceiros norte-americanos e internacionais de confiança" capazes de "assumir as atividades anteriormente realizadas pela OMS".De acordo com a OMS, os EUA contribuem para o financiamento da instituição através de uma contribuição indexada ao seu Produto Interno Bruto, mas também através de contribuições voluntárias.A saída dos Estados Unidose prejudicar os esforços globais de saúde pública, incluindo a vigilância e a resposta a surtos.Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump já tinha tentado retirar o país da organização, que acusou de ser "controlada pela China". No entanto, o sucessor, Joe Biden, cancelou a retirada antes de esta entrar em vigor.

c/ Lusa