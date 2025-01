Indulto para invasores do Capitólio. As ordem executivas em série de Trump

Foto: Carlos Barria - Reuters

Entre as medidas em causa, destacam-se o perdão total para 1.500 pessoas que estiveram envolvidas no assalto ao Capitólio, há quatro anos, ou a decisão de os Estados Unidos abandonarem a Organização Mundial da Saúde.



Pela segunda vez, é também concretizada a retirada norte-americana do Acordo ambiental de Paris, a que Biden tinha reconduzido os Estados Unidos.



No capítulo da imigração, foi declarado o estado de emergência para a zona de fronteira com o México e também o fim da cidadania americana garantida para quem nasce no país, no caso de serem filhos de estrangeiros em situação irregular.



Termina também o reconhecimento das identidades transgénero.