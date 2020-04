Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia à escala internacional.

Do total de vítimas mortais do novo coronavírus, nove foram registados na rede nacional de cuidados continuados integrados.

Detenções por desobediência

Reclusos libertados

Quadro internacional

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, conhecido no domingo, morreram mais 34 pessoas com Covid-19 em Portugal. Há registo de 504 casos mortais de infeção.A taxa de letalidade subiu e pela primeira vez atingiu os três por cento.Das 34 vítimas mortais mais recentes, 25 tinham mais de 80 anos. Na faixa etária acima dos 70 anos, a taxa de letalidade da doença é de 10,9 por cento.O total de pessoas infetadas é de 16.585.No domingo, durante a conferência de imprensa sobre a progressão da pandemia em território português, a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou esta a ser ultimada uma norma para o uso generalizado de máscaras. E há um novo apelo para que tal aconteça por parte do SIndicato Independente dos Médicos.Um inquérito da Universidade Católica para a RTP e o jornalrevelou que 87 por cento dos inquiridos acreditam que o vírus SARS-CoV-2 é muito perigoso para todos.Em Portugal foram já detidas 117 pessoas por desobediência - número alcançado até às 17h00 de domingo.Vinte e oito não respeitaram a obrigação de confinamento e são casos de pessoas contaminadas com coronavírus ou com suspeita de terem a doença.Quatro foram detidas por terem saído do concelho onde residem sem motivo, outras 11 por terem estabelecimentos abertos, seis por resistência e 13 por violação da cerca sanitária de Ovar.São apenas alguns exemplos.Foram entretanto libertados 485 reclusos em todo o país. O número foi confirmado à RTP por fonte da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.Os mandados de libertação começaram ontem a chegar às cadeias. Quem já foi libertado estava a cumprir penas até dois anos ou nos últimos dois anos de prisão.O processo prossegue esta segunda-feira.O primeiro-ministro britânico já deixou o hospital de Londres que o tratou. Boris Johnson esteve uma semana internado com Covid-19 e, no final, agradeceu ao serviço público de saúde do Reino Unido, em particular a um enfermeiro português que o acompanhou durante 48 horas nos cuidados intensivos.O Presidente da República já agradeceu ao enfermeiro Luís Pitarma.Em mensagem publicada no portal da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere o especial reconhecimento apresentado por Boris Johnson ao enfermeiro do Porto.O Chefe de Estado agradeceu também o empenho de todos os profissionais de saúde portugueses que, em Portugal e em todo o mundo, estão a prestar ajuda no combate à pandemia.O Presidente deixou ainda uma palavra de estímulo aos profissionais de outras nacionalidades que, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, prestam serviço em Portugal.Em Itália, a mortalidade voltou a cair. Em 24 horas morreram cerca de 430 pessoas. É o número mais baixo desde há três semanasO primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, prolongou o isolamento até 3 de maio. Haverá reabertura de algumas lojas. Mas as escolas vão continuar encerradas.Na Lombardia, o isolamento vai manter-se até inicio de maio. É a região italiana mais afetada pela pandemia e as autoridades temem que seja cedo para levantar as restrições.A Itália regista um total de cerca de 20 mil mortos.Os Estados Unidos, por outro lado, tornaram-se o país com maior número de mortos por causa da pandemia, ao ultrapassarem a Itália no domingo.O contágio em Espanha voltou a abrandar. Pela primeira vez, a taxa de contágio situou-se abaixo dos três por cento.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Após surgir em Wuhan, na China, em dezembro, o novo coronavírus espalhou-se por todo o mundo.