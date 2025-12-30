Arsenal goleia, Manchester United protagoniza novo escândalo





(Com Lusa)

Na partida que opôs o comandante da Premier League ao terceiro classificado, o Arsenal tornou-se absolutamente dominador na segunda parte e ‘vulgarizou’ um Aston Villa vindo de 11 vitórias consecutivas para todas as competições, oito delas para o campeonato.Os ‘gunners’ vão entrar em 2026 mais líderes, somando agora 45 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que só joga na quinta-feira. Já a equipa orientada por Unai Emery mantém-se na terceira posição, com 39.No Estádio Emirates foi preciso esperar pela segunda parte para o Arsenal conseguir finalmente adiantar-se: foi na sequência de um canto que Gabriel Magalhães fez o 1-0, aos 48 minutos, num lance em que pareceu carregar o guarda-redes Emiliano Martínez – após consultar o videoárbitro, o árbitro nada assinalou.O primeiro golo soltou os ‘gunners’, que apenas quatro minutos depois fizeram o segundo, com Martin Zubimendi a culminar na perfeição uma assistência de Martin Odegaard.Trossard (69 minutos) e Gabriel Jesus (78) deram, depois, contornos de goleada à vitória da equipa da casa, com os visitantes a fazerem o golo de 'honra' por Watkins, já nos descontos.À mesma hora, vivia-se um ‘escândalo’ em Old Trafford, com o Manchester United de Ruben Amorim a empatar 1-1 com o último classificado da Premier League, num resultado para o qual muito contribuiu o guarda-redes internacional português José Sá.Com o capitão Bruno Fernandes, lesionado, a assistir da bancada, e Diogo Dalot no ‘onze’, os ‘red devils’ desperdiçaram a oportunidade de se colocarem em lugar de 'champions', desaproveitando ainda o empate do Chelsea, ficando na sexta posição, com 30 pontos, os mesmos dos ‘blues’.Aos 27 minutos, Zirkzee descobriu uma aberta no meio das pernas dos defesas adversários para bater José Sá, ‘traído’ pelo desvio da bola num colega.Último classificado do campeonato, sem qualquer vitória em 19 jornadas, o Wolverhampton não desistiu de lutar e mesmo antes do intervalo empatou: na marcação de um canto, a bola encontrou Ladislav Krejci, que cabeceou para o 1-1, aos 45 minutos.A equipa de Ruben Amorim foi pressionando os ‘Wolves’ e esteve perto do 2-1 aos 55 minutos, mas José Sá evitou um golo certo, praticamente tirando a bola de ‘dentro’ da baliza.Aos 90 minutos, Patrick Dorgu ainda festejou, mas o golo foi anulado por fora de jogo, o que permitiu ao Wolverhampton somar o seu terceiro ponto da época.Antes, o quinto classificado Chelsea tinha também cedido um surpreendente empate (2-2) em casa frente ao Bournemouth, mero 15.º da prova.David Brooks marcou primeiro para os visitantes, logo aos seis minutos, mas Cole Palmer, de grande penalidade (15), e o ex-benfiquista Enzo Fernández (23) deixaram os ‘blues’ em vantagem.Ainda antes do intervalo, Justin Kluivert empatou para os visitantes, aos 27, com o resultado a não se alterar até ao final.Já o West Ham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e com Mateus Fernandes no ‘onze’, conseguiu um precioso ponto na receção ao Brighton, interrompendo uma série de três derrotas consecutivas.Bowen (10 minutos) e Lucas Paquetá (45+4), de grande penalidade, marcaram para a equipa da casa, enquanto Danny Welbeck (32), também de penálti – falharia outro quatro minutos depois –, e Joel Veltman (61) fizeram os golos dos visitantes.Assim, o West Ham passa a somar 14 pontos, estando a quatro do Nottingham Forest, primeira equipa acima da zona de despromoção, que hoje perdeu em casa por 2-0 com o Everton.A equipa de Nuno Espírito Santo distancia-se também do penúltimo classificado, o Burnley, que, com o luso Florentino no ‘onze’, foi hoje derrotado por 3-1 pelo Newcastle, e continua a ter 12 pontos.