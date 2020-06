Mais atualizações

Programa de Estabilização



O Governo vai aplicar à banca uma contribuição adicional de solidariedade . A taxa é de 0,02 por cento e será paga por todas as instituições de crédito que operam em Portugal.

O quadro em Portugal



O quadro internacional

O Conselho Nacional da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que esteve reunido no passado sábado, vem reconhecer, em comunicado enviado às redações, que "a situação criada pela pandemia a SARS-CoV-2 confirmou, sem qualquer dúvida, a qualidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a competência e capacidade de abnegação de todos os seus profissionais"."No entanto, também pôs a nu algumas das suas deficiências, consequência de anos de políticas governativas desinvestidoras do SNS, do subfinanciamento crónico das instituições e de práticas de gestores incompetentes, politicamente nomeados para os vários órgãos da administração regional e local", acrescenta a estrutura sindical."O contexto de pandemia que temos vivido veio pôr a descoberto uma série de problemas inerentes ao trabalho dos médicos: a falta de material e equipamentos, as longas horas de trabalho, o incumprimento dos descansos legalmente previstos, a exposição direta ao risco de infeção por agentes biológicos, a exaustão física e psicológica – o que tem agravado a desmotivação, arrastada desde há muito, por sentimentos de desvalorização"."A Carreira Médica, pensada e definida em 1961, tem sido alvo de consecutivos ataques por parte de interesses particulares, que a veem como uma área de negócio crescente e que negam o direito de acesso universal à saúde", prossegue a FNAM.Ainda segundo a federação, "os médicos têm sido sucessivamente desconsiderados, desmotivados e mesmo maltratados, levando-os a crer que o SNS não lhes reserva qualquer perspetiva de futuro, em termos de desenvolvimento da sua carreira e remuneratórios"."Desde a crise de 2012, que os médicos foram o grupo profissional que mais perdeu poder de compra".A FNAM propõe "a reestruturação da Carreira Médica e das respetivas grelhas salariais, que se considere a profissão médica como sendo de risco e penosidade acrescidos, um programa de recuperação das listas de espera e da atividade assistencial em atraso, a valorização do trabalho realizado em Serviço de Urgência, a adoção do regime de trabalho em dedicação exclusiva, majorada e opcional, a criação de equipas dedicadas ao Serviço de Urgência e a revisão e reformulação do atual processo dehospitalar".As mais altas figuras do Estado reúnem-se esta segunda-feira com médicos e especialistas para um ponto de situação sobre a Covid-19. O encontro decorre na sede do Infarmed, em Lisboa.Vão estar presentes o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os partidos com assento parlamentar e os parceiros sociais.No encontro será aprofundada a análise dos dados relativos às primeiras duas fases de desconfinamento, com destaque para a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo.Esta é a oitava reunião desde o início do surto do novo coronavírus em Portugal.A Comissão de Saúde da China registou quatro casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.Os novos casos são oriundos do exterior e foram detetados em Xangai, capital económica do país, e na província de Sichuan, no sudoeste.As autoridades da China proibíram a entrada de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes, a partir de 28 de março, pelo que a maioria dos casos importados são chineses que regressam ao país.Nove pessoas receberam alta nas últimas 24 horas, pelo que o número de infetados ativos se fixou em 65.Desde o início da pandemia, segundo os dados de Pequim, a China registou 83.040 infetados e 4634 mortos devido à Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Até ao momento, 78.341 pessoas receberam alta.As autoridades chinesas referiram que 747.066 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica, das quais 3232 continuam sob observação.As autoridades sanitárias do México registaram, no sábado, 188 novas mortes por Covid-19, atingindo 13.699 óbitos desde o início da pandemia.De acordo com dados oficiais, o território mexicano regista um total de 117.103 infeções confirmadas, o que representa uma subida de 3484 em 24 horas.Com mais de 30 mil casos e 3900 mortes confirmadas, a Cidade do México continua a ser o foco da pandemia no país.Investigações jornalísticas apontaram que, em lugares como a capital mexicana, o número de mortos decorrentes da Covid-19 pode ser até três vezes maior que o oficial.O Governo brasileiro divulgou dois dados diferentes sobre o número de mortes e de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, numa altura em que as autoridades mudaram a forma como comunicam as informações sobre a pandemia.Em lista enviada aos jornalistas, o Ministério brasileiro da Saúde informou que o país registou um total de 37.312 mortes decorrentes da Covid-19, num acréscimo de 1382 óbitos em 24 horas.No sábado o país registou 35.930 mortes provocadas pelo novo coronavírus.Já ooficial do Governo brasileiro mostra informações diferentes sobre a pandemia. Numa atualização às 21h50 (horário local do domingo), indicava a confirmação de 525 mortes causadas pela cCvid-19 no país em 24 horas. Ou seja, menos 857 mortes do que na lista enviada aos jornalistas.Deste modo, o total de mortes confirmadas no Brasil em 24 horas seria de 36.500.No que se refere ao número de infetados, a lista para os jornalistas informava um total de 685.427 casos confirmados da doença, dado que significou uma subida de 12.581 novos casos da doença no domingo.No sábado, o total de casos segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde brasileiro indicava um total de 672.846 casos da doença.Contudo, no site oficial do Governo brasileiro lê-se 18.912 novos casos da doença em 24 horas. O Governo brasileiro não informa o total de casos no site, mas levando em conta os dados do sábado, o país somaria 691.758 casos da doença, uma diferença de 6.331 em relação à lista distribuída aos jornalistas.Em comunicado, o Ministério da Saúde do Brasil veio reconhecer que o novo sistema precisa de melhorias e que o "objetivo é que, nos próximos dias, estejam disponíveis em uma página interativa que possa trazer os resultados desejados".Os Estados Unidos registaram 691 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 110.482 mil óbitos desde o início da pandemia, de acordo com a contagem levada a cabo pela Universidade Johns Hopkins.Até às 20h30 de domingo (1h30 desta segunda-feira em Lisboa) os Estados Unidos registavam 1.938.842 de casos de contágio, sendo que cerca de 500 mil pessoas haviam sido dadas como curadas.O país tem o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo.A primeira-ministra neozelandesa mostra-se confiante de que o país eliminou, por agora, a transmissão da Covid-19. Todavia, Jacinda Ardern admite a possibilidade de novos casos, assegurando que o país está preparado.A Nova Zelândia soma já 17 dias sem registo de novos casos e anunciou esta segunda-feira que já não existe qualquer caso de infeção ativa no território."Estamos confiantes de que eliminámos a transmissão do vírus na Nova Zelândia, por enquanto, mas a eliminação não é um ponto no tempo, é um esforço sustentado", afirmou em conferência de imprensa a chefe do Governo."Quase certamente veremos casos aqui novamente - e quero dizer novamente, quase certamente veremos casos aqui novamente - e isso não é sinal de que falhámos, é uma realidade deste vírus. Mas se e quando isso ocorrer, precisamos de ter a certeza de que estamos preparados", rematou.Governo e sindicatos começam esta segunda-feira a discutir o programa plurianual para a Função Pública em contexto de pandemia.Uma das questões sobre a mesa é o teletrabalho. O Governo quer colocar neste regime, até final da legislatura, 25 por cento dos funcionários públicos. A ideia é que haja maior flexibilidade na prestação do trabalho e melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.O encontro vai também servir para o Governo apresentar a proposta de revisão da avaliação de desempenho.O início da reunião está marcado para as 9h00.Recorde-se que o Programa de Estabilização Económica e Social aponta para uma recuperação da economia a partir do próximo ano.Em 2021, estima o Governo, a riqueza produzida no país já deverá crescer 4,3 por cento, depois de uma contração este ano de 6,9.Este ano as exportações recuam mais de 15 por cento, mas no próximo ano recuperam 8,4. Quanto às importações, este ano caem mais de 11 por cento.O investimento desliza 12,2 por cento este ano, para subir no próximo mais de seis por cento. Só o consumo publico regista uma subida superior a três por cento.O Programa de Estabilização contempla também apoios alargados para as empresas.O sector do turismo e dos eventos vai receber 120 milhões de euros. E as grandes empresas só vão pagar a totalidade da TSU a partir de outubro.Há também mais de quatro milhões de euros para promover o teletrabalho na Administração Pública.Há ainda o abono de família extra, que representa uma despesa de 32 milhões de euros, e o apoio suplementar para os trabalhadores que estiveram em, que custará 70 milhões.O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio alertar que a batalha para recuperar a economia do país vai durar anos. No entanto, admite que a crise pode não ser tão severa como se previa.Os dados ontem divulgados pela Direção-Geral da Saúde mostram que 75 por cento dos novos casos de infeção pelo coronavírus pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo.Olhando às últimas duas semanas, verifica-se que 80 por cento dos novos casos estão concentrados em cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa: Sintra, Lisboa, Amadora, Loures e Odivelas.Os números do último boletim epidemiológico indicam ainda que houve mais cinco mortos. O número de óbitos em Portugal não era tão baixo desde 20 de março.O número total de casos mortais de Covid-19 é agora de 1479. Há mais 188 recuperados, num total de 20.995.No Bombarral, há 20 infetados entre os 274 trabalhadores de uma central de frutas. Os testes foram realizados na sexta-feira e os resultados conhecidos agora. Nesta cidade na região Oeste há ainda pelo menos um caso, numa outra empresa.À escala internacional, de acordo com o balanço da France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano passou a ter o maior número de casos confirmados de infeção, ainda que com menos mortes.