8h17 - EUA com 927 mortos e mais de 77 mil novos casos em 24 horas



Segundo os números da universidade norte-americana Johns Hokins, até às 20h30 de sexta-feira (1h30 deste sábado em Lisboa), desde o início da epidemia nos Estados Unidos foram contabilizados cerca de 3,36 milhões de casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no país, enquanto o número de óbitos é de 139.128.



Há largas semanas que os novos contágios têm vindo a aumentar no sul e no oeste da América, o país mais afetado pela doença em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.



No Estado da Califórnia, as autoridades sanitárias do condado de Los Angeles identificaram 4500 novos casos na quinta-feira.



Nos Estados do Texas (sul) e do Arizona (sudoeste), as autoridades locais encomendaram camiões frigoríficos para aumentar a capacidade das morgues.



7h45 - Ponto de situação



A reunião de chefes de Estado e de governo da União Europeia é retomada a partir das 10h00 deste sábado. Não há ainda acordo para um plano de recuperação económica que responda coletivamente à crise da Covid-19.



A cimeira extraordinária havia sido interrompida por três horas ao final da tarde de sexta-feira pelo presidente do Conselho Europeu. Começaram então negociações bilaterais, uma das quais entre os chanceleres da da Áustria e da Alemanha. Ficou assim frustrada a expectativa de António Costa, que esperava um acordo ainda na sexta-feira.





No final do encontro com Angela Merkel, Sebastian Kurz anunciou que rejeitaria o projeto em cima da mesa.



São ainda muitas e profundas as divergências entre países-membros. Fontes europeias, citadas pelas agências, adiantam que os denominados países "frugais", encabeçados pela Holanda, permanecem irredutíveis. O que impede a necessária unanimidade para a aprovação do próximo quadro orçamental da União Europeia e do Fundo de Recuperação.



Uma das questões mais candentes é a "governação" dos fundos alocados aos Estados-membros. A Holanda insiste na necessidade de unanimidade do Conselho para a aprovação dos reembolsos aos Estados-membros, ou seja, qualquer país teria poder de veto. E este é um quadro recusado pela grande maioria dos líderes europeus.

O quadro em Portugal



Em termos etários, o maior número de mortes concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1127, mais três na sexta-feira), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (325), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55).





Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

O quadro internacional

Outras componentes do plano de relançamento da economia europeia ainda sem unanimidade são o equilíbrio entre subvenções e empréstimos na atribuição dos apoios do Fundo de Recuperação aos Estados-membros, os critérios e a chave de repartição para a distribuição dos fundos e a eventual condicionalidade ao respeito pelo Estado de Direito. Mas há mais pontos de discórdia.As empresas portuguesas manifestam urgência em receber os dinheiros europeus, de forma a poderem continuar a laborar.Os empresários esperam poder manter oprolongado, alegando que só assim vão conseguir evitar despedimentos.Portugal registava na sexta-feira mais três mortes e 312 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, face à véspera, dos quais 236 a região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Desde o início da pandemia, as autoridades sanitárias reportaram 48.077 casos de infeção e 1682 mortes.Em 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,1 por cento, passando de 1679 para 1682, e o de casos confirmados foi de 0,6, ao passar de 47.765 para 48.077.Lisboa e Vale do Tejo é ainda a região onde o aumento dos casos é mais expressivo, somando 75,6 por cento dos novos casos, ou seja, 236 dos 312 contabilizados.O número de doentes dados como recuperados aumentou para 32.790 - mais 314.Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 23.806, seguida pela região Norte (18.293, com 40 novos casos), a região Centro (4340, dez novos casos), Algarve (764, sete novos casos) e o Alentejo (623, 18 novos casos).O número de pessoas internadas recuou de 476 para 447 (menos 29) e encontravam-se ontem internadas em unidades de cuidados intensivos 67 pessoas (menos quatro).Quando a infetados, a maioria encontra-se na faixa etária entre 40 e 49 anos (7945), depois entre 30 e 39 anos (7827), 50 a 59 anos (7356), 20 e 29 anos (7280) e mais de 80 anos (5654).As autoridades de saúde mantinham sob vigilância 35.150 contactos de pessoas infetadas - mais 161 do que na quinta-feira - e 1735 casos aguardavam resultado laboratorial.A pandemia da Covid-19 já causou mais de 590 mil mortes e infetou mais de 13,83 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.O Brasil registou nas últimas 24 horas 34.177 novas infeções e 1163 mortes associadas ao novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde daquele país.O maior país da América do Sul soma já 2.046.328 casos e 77.851 mortes associadas à Covid-19 desde o final de fevereiro, quando as autoridades locais registaram o primeiro caso.