O presidente do Sindicato Independente dos Médicos recorda que os militares limitaram-se a fazer desinfeção e não poupa nas críticas a António Costa. O primeiro-ministro diz que é fácil fazer análises para a televisão - difícil é andar no terreno.



A Alemanha reportou 1707 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o pior registo diário desde abril.Os números do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch elevam o número total de casos desde o início da pandemia para 228.621. E vêm confirmar o aumento de contágios no país nas últimas semanas.O número de mortes aumentou em dez para um total de 9253.O presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo já reagiu às acusações da Ordem dos Médicos. Contactado pela RTP, José Robalo diz estar de consciência tranquila.O responsável acrescenta que fica a aguardar o resultado da avaliação da Procuradoria Geral da República. Considera ainda que essas conclusões vão provar que a ARS agiu de forma correta.A Ordem dos Médicos afirma que o presidente da ARS do Alentejo é o culpado pelo que aconteceu no lar em Reguengos. Em comunicado, a estrutura salienta que José Robalo não contestou de forma fundamentada as conclusões do seu relatório.A Ordem adianta que é impossível negar as condições precárias do lar, falta de limpeza e incapacidade de isolamento dos idosos infetados. E reafirma que a autoridade de saúde pública devia ter visitado a instituição, apontando o dedo ao primeiro-ministro, António Costa, que consideram ter errado ao acusar os médicos.O bastonário Miguel Guimarães diz mesmo que o primeiro-ministro foi infeliz ao dizer que as Forças Armadas tiveram que colmatar falhas de médicos.O Ministério da Saúde já pediu à Inspeção-Geral da Saúde uma avaliação sobre o que se passou no lar em Reguengos de Monsaraz. A tutela não descarta a possibilidade de existirem responsabilidades disciplinares.O surto de Reguengos de Monsaraz provocou 18 mortes e infetou mais de 150 pessoas. Entre o primeiro caso e a última morte de um utente, passaram 38 dias.A separação entre utentes infetados e saudáveis foi feita quando já tinham morrido três pessoas, e só com 16 óbitos o Governo ordenou uma visita ao lar.