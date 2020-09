Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h56 - Fisco já deu 'luz verde' a mais de 80 mil pedidos para pagamento do IRS a prestações



A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já deferiu 80.112 pedidos de pagamento do IRS em prestações de valor inferior a 5.000 euros e 32 pedidos de valor superior, num total de 100,1 milhões de euros.



No total, segundo fonte oficial do Ministério das Finanças, a AT emitiu 1,1 milhões notas de cobrança, que representam um valor a pagar ao Estado de 1.900 milhões de euros.



8h32 - Berlusconi internado hoje num hospital em Milão



O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi hoje internado no Hospital San Raffaele de Milão dias depois de ter testado positivo à covid-19, informaram os seus porta-vozes.



"Após o aparecimento de alguns sintomas, o Presidente Berlusconi foi internado no Hospital San Raffaele em Milão como medida de precaução. O quadro clínico não é preocupante", explicaram.



O homem de negócios e antigo presidente do AC Milan tinha dito na quinta-feira que estava bem e que continuava a trabalhar.



"Quero ter a certeza de que estou bem. Também eu sou uma vítima como tantos italianos do contágio da covid. Uma doença da qual nunca apreciámos a importância ou os riscos envolvidos e a consequente necessidade de medidas mais rigorosas na proteção da saúde pública", escreveu Berlusconi, de 83 anos, no Twitter.





7h58 - Nova Zelândia regista primeira morte por covid-19 em meses



Um homem de cerca de 50 anos morreu na Nova Zelândia, a primeira morte registada desde maio.





7h40 - Começa hoje a festa do Avante.



É a 44ª edição. Desde 1990 que se realiza na Quinta da Atalaia, no Seixal.



As portas abrem às quatro da tarde.



Devido à pandemia podem estar menos pessoas no recinto e o discurso de abertura vai ser emitido pelos altifalantes da festa.

7h30 - Índia volta a ultrapassar 83 mil casos diários







A Índia voltou a ultrapassar os 83 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, depois de um dia antes ter batido o recorde mundial de novas infeções num só dia, com 83.883 contágios.





Nas últimas 24 horas, a Índia registou 83.341 infeções, acumulando mais de 3,9 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.041.638 contágios, segundo os dados oficiais.





Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.096 mortes, elevando o total de óbitos para 68.472.





A taxa de mortalidade na Índia, de 1,75%, está muito abaixo da média global de 3,3%.



Governo garante que escolas estão preparadas para o próximo ano letivo

O Governo já antes tinha garantido que as orientações gerais para as escolas já foram enviadas há dois meses. A ministra da Presidência pede às famílias para estarem descansadas.









Para isso é necessário um atestado médico que ateste a condição de saúde do aluno.



Uma vez atribuído o estatuto de doença de risco, este mantém-se até ao final do ano letivo, salvo se houver alterações na evolução da pandemia.



Cabe ao agrupamento escolar tomar as medidas necessárias para que esses alunos tenham apoio individual na escola ou no domicílio, através da utilização de meios informáticos de comunicação.

Ministras ouvidas no parlamento

Sobe para 18 o número de infetados em unidade da Misericórdia de Lousada

Em entrevista à RTP, Tiago Brandão Rodrigues disse que o manual com regras mais específicas deverá ser conhecido em menos de uma semana. O ano letivo deve começar dentro de duas semanas.O ministro diz ainda que este ano o corpo docente será robusto e que os professores poderão ser substituídos a cada semana.As ministras da Saúde e da Segurança Social vão ser ouvidas no parlamento por causa dos surtos de Covid-19As audições a Marta Temido e Ana Mendes Godinho foram aprovadas pro unanimidade na comissão parlamentar.PSD, CDS e PAN tinham apresentado requerimentos para ouvir as duas governantes. Em causa está evolução dos contágios e em particular a situação nos lares.Ontem, em Conselho de Ministros, foi aprovada a redução da taxa do IVA aplicado à eletricidade de 23% para 13%, nos primeiros 100 kilowatts de consumo. No final do Conselho de Ministros, João Leão, ministro de Estado e das Finanças, explicou como vão ser aplicadas as duas taxas de IVA.Em termos epidemiológicos, o último boletim aponta para a morte de mais duas pessoas em 24 horas e mais 418 novos casos. É o número mais alto desde há quase dois meses.O número de casos de infeção pelo novo coronavírus na Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, subiu de 16 para 18.No lar da Póvoa de Santarém já há mais casos. São mais 17 para um total de 58. 21 utentes estão assintomáticos e 17 funcionários doentes. 18 utentes sem covid foram transferidos para Fátima.