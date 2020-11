Mais atualizações

08h05 - Alemanha com número recorde de novos casos

Mais 23542 esta sexta-feira.

08h00 - Rússia com um número recorde de novos casos

Mais 21.983 e 411 mortes.

07h55 - Brasil regista mais de 900 mortes em 24 horas e ultrapassa 164 mil óbitos



O Brasil ultrapassou hoje a barreira das 164 mil mortes (164.281) devido à covid-19, após terem sido contabilizados 908 óbitos no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.



Em relação ao número de infeções, foram diagnosticadas 33.207 nas últimas 24 horas, num total de 5.781.582 casos confirmados.

A lista

O primeiro-ministro avisa que é impossível não renovar o estado de emergência. António Costa acrescenta que a questão não é saber se as medidas vão ser agravadas, mas se as pessoas adotam o comportamento necessário para evitar esse passo.A situação é agora mais grave do que no primeiro estado de emergência. Ainda assim, o Governo optou por não avançar desde já com novo confinamento geral.Costa advertiu ontem, após o Conselho de Ministros que reformulou a lista de concelhos de risco, que o que tem que ser seguido são as regras e não as exceções.Até agora estavam em estado de emergência 121 concelhos. Da lista saem sete: Moimenta da Beira, Tabuaço, São João da Pesqueira, Mesão Frio, Pinhel, Tondela e Batalha.Na próxima segunda-feira entram mais 77 concelhos. As medidas mais restritivas passam a abranger 191, o correspondente a mais de 80 por cento da população, e mantêm-se em vigor pelo menos até dia 23 de novembro.António Costa admitiu que a responsabilidade por equívocos na comunicação do Executivo.O primeiro-ministro disse que o "mensageiro transmitiu mal a mensagem".- Abrantes- Águeda- Albergaria-a-Velha- Albufeira- Alcanena- Aljustrel- Almeida- Almeirim- Alvaiázere- Anadia- Ansião- Arcos de Valdevez- Arganil- Arronches- Boticas- Campo Maior- Cantanhede- Carrazeda de Ansiães- Castro Daire- Celorico da Beira- Coimbra- Condeixa-a-Nova- Coruche- Crato- Cuba- Elvas- Estarreja- Évora- Faro- Ferreira do Alentejo- Figueira de Castelo Rodrigo- Freixo de Espada à Cinta- Grândola- Ílhavo- Lagos- Lamego- Mangualde- Manteigas- Mealhada- Mêda- Mira- Miranda do Corvo- Miranda do Douro- Mirandela- Monforte- Montalegre- Montemor-o-Velho- Mora- Murtosa- Nelas- Oliveira do Bairro- Ourém- Pampilhosa da Serra- Penalva do Castelo- Penamacor- Penela- Ponte de Sor- Portalegre- Portimão- Proença-a-Nova- Reguengos de Monsaraz- Resende- Salvaterra de Magos- São Pedro do Sul- Sátão- Seia- Sousel- Tábua- Tavira- Torre de Moncorvo- Vagos- Vieira do Minho- Vila do Bispo- Vila Nova de Foz Côa- Vila Nova de Paiva- Vila Real de Santo António- Viseu- Alcácer do Sal- Alcochete- Alenquer- Alfândega da Fé- Alijó- Almada- Amadora- Amarante- Amares- Arouca- Arruda dos Vinhos- Aveiro- Azambuja- Baião- Barcelos- Barreiro- Batalha- Beja- Belmonte- Benavente- Borba- Braga- Bragança- Cabeceiras de Basto- Cadaval- Caminha- Cartaxo- Cascais- Castelo Branco- Castelo de Paiva- Celorico de Basto- Chamusca- Chaves- Cinfães- Constância- Covilhã- Espinho- Esposende- Estremoz- Fafe- Felgueiras- Figueira da Foz- Fornos de Algodres- Fundão- Gondomar- Guarda- Guimarães- Idanha-a-Nova- Lisboa- Loures- Lousada- Macedo de Cavaleiros- Mafra- Maia- Marco de Canaveses- Matosinhos- Mesão Frio- Mogadouro- Moimenta da Beira- Moita- Mondim de Basto- Montijo- Murça- Odivelas- Oeiras- Oliveira de Azeméis- Oliveira de Frades- Ovar- Paços de Ferreira- Palmela- Paredes de Coura- Paredes- Penacova- Penafiel- Peso da Régua- Pinhel- Ponte de Lima- Porto- Póvoa de Varzim- Póvoa do Lanhoso- Redondo- Ribeira da Pena- Rio Maior- Sabrosa- Santa Comba Dão- Santa Maria da Feira- Santa Marta de Penaguião- Santarém- Santo Tirso- São Brás de Alportel- São João da Madeira- São João da Pesqueira- Sardoal- Seixal- Sesimbra- Setúbal- Sever do Vouga- Sines- Sintra- Sobral de Monte Agraço- Tabuaço- Tondela- Trancoso- Trofa- Vale da Cambra- Valença- Valongo- Viana do Alentejo- Viana do Castelo- Vila do Conde- Vila Flor- Vila Franca de Xira- Vila Nova de Cerveira- Vila Nova de Famalicão- Vila Nova de Gaia- Vila Pouca de Aguiar- Vila Real- Vila Velha de Ródão- Vila Verde- Vila Viçosa- Vizela