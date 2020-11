Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







9h15 - UNICEF prepara maior operação da história para administrar vacinas









A UNICEF anunciou que está a analisar a logística de transporte de cerca de dois mil milhões de vacinas contra a covid-19 para 92 países e que esta será a maior operação internacional da sua história





"À medida que o trabalho de desenvolvimento de vacinas para a covid-19 continua, a UNICEF está a acelerar os esforços com as companhias aéreas, companhias de carga, companhias de navegação e outras parcerias logísticas para fornecer vacinas vitais tão rápido e seguro quanto possível", afirmou, em comunicado, diretora da Divisão de Abastecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês), Etleva Kadilli.





8h50 - Alemanha regista 10.864 novos casos nas últimas 24 horas







As autoridades sanitárias alemãs contabilizaram 10.864 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 4.877 infeções do que no domingo.





Na sexta-feira passada registou-se na Alemanha um número máximo de casos: 23.648.

No domingo e na segunda-feira os valores são geralmente desfasados devido ao fim de semana sendo que neste período nem todos os estados federais comunicam os dados assim como os laboratórios realizam menos testes.





Segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados hoje, o número total de casos no país é de 929.133 e de 14.112 mortos.





O RKI estima que 618.800 doentes recuperaram da doença e que atualmente existem 296.200 casos ativos.





8h12 - Reino Unido deve pôr fim a isolamento profilático para quem esteve em contacto com infetado



É uma mudança de estratégia assinalável. No Reino Unido, vai terminar o isolamento profilático para quem tenha estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. Até agora, é obrigatório ficar em casa durante 14 dias, de forma preventiva. No entanto, o governo de Londres deve anunciar esta segunda-feira que estas pessoas vão poder continuar a trabalhar, desde que realizem testes diários ao novo coronavírus.



É uma mudança de estratégia assinalável. No Reino Unido, vai terminar o isolamento profilático para quem tenha estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. Até agora, é obrigatório ficar em casa durante 14 dias, de forma preventiva. No entanto, o governo de Londres deve anunciar esta segunda-feira que estas pessoas vão poder continuar a trabalhar, desde que realizem testes diários ao novo coronavírus.

8h00 - Índia com mais 45 mil casos e 511 mortos nas últimas 24 horas







A Índia registou 45.391 casos de covid-19 e 511 mortos nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde indiano, divulgados hoje.





Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,1 milhões de casos de covid-19 (9.139.865), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, atualmente com mais de 12,2 milhões.





Com um total de 133.738 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.





O país tem atualmente 443.486 casos ativos da doença.





7h42 - Vacina da AstraZeneca/Oxford tem eficácia de 70%



A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem uma eficácia média de 70%, segundo



Estes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.



Em relação aos dados já disponíveis, esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou Moderna, que ultrapassam os 90%.

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem uma eficácia média de 70%, segundo um comunicado hoje divulgado Estes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.Em relação aos dados já disponíveis, esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou Moderna, que ultrapassam os 90%.





7h30 – PCP reitera intenção de realizar congresso no fim de semana



O PCP promete cumprir todas as regras sanitárias, durante o Congresso do partido, que arranca na próxima sexta-feira.



Os comunistas salientam, em comunicado, que estão determinados a realizar o evento, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.



O comité central sublinha que serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cerca de 600 participantes para permitir um momento de reflexão e luta, onde o PCP vai discutir soluções para o país e as respostas para enfrentar a crise causada pela pandemia.





O congresso do PCP, com metade dos delegados, está envolto em polémica por acontecer em pleno estado de emergência devido ao surto epidémico.



PSD e CDS, por exemplo, criticaram os comunistas e o Governo por não impedirem a sua realização.



No sábado, o primeiro-ministro, António Costa, escusou-se a comentar a realização de reuniões de partidos como o congresso do PCP, defendendo que a lei do estado de emergência "é clara e taxativa" ao impedir que sejam proibidas, dissolvidas ou submetidas a autorização.



Marcelo Rebelo de Sousa recebe as ministras da Saúde e da Justiça

Marta Temido e Francisca Van Dunem vão a Belém para falar com o Presidente da República sobre os surtos de Covid-19 que têm sido registados em estabelecimentos prisionais.



O último balanço aponta para 435 casos positivos, a grande maioria deles a afetar reclusos.



Em todas as cadeias mantêm-se suspensas as visitas, com exceção para os advogados. Também foram interrompidas as atividades de formação escolar e profissional. Portugal entra em novo período do estado de emergência à meia-noite