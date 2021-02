Mais atualizações

08h03 - Economia britânica caiu 9,9% em 2020, a maior quebra anual desde que há registos

O que diz o primeiro-ministro

Governo debaixo de críticas no Parlamento

Nova estratégia para os testes

Até agora já foram realizados em Portugal 7,6 milhões de testes.

O quadro em Portugal



A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20h00 desta sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas.

O quadro internacional

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 9860, para um total de 2.320.093 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reporta ainda mais 556 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 64.191.As autoridades alemãs decidiram interditar as viagens através das fronteiras com a República Checa e o Tirol austríaco.O diretor de serviço de medicina intensiva do Hospital de São João, no Porto, defende que se mantenha o confinamento até 21 de março, medida acompanhada de uma testagem "robusta". Propõe mesmo 50 vezes mais testes do que os casos diagnosticados.Ouvido pela agência Lusa, José Artur Paiva argumentou que o "desconfinamento não pode ocorrer antes de dois meses de confinamento", contado a partir do que chama "confinamento real", ou seja desde 21 de janeiro.O Presidente da República afirma que ainda é muito cedo para desconfinar. Exige uma estabilização duradoura e sustentada dos números da Covid-19 até à Páscoa.Marcelo Rebelo de Sousa alerta que a data não pode servir para que o país regresse a uma situação ainda pior.Em nova alocução ao país, depois de o Parlamento ter aprovado a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, o Chefe de Estado advertiu ainda os partidos para que não contem com Belém para ajudar a criar crises políticas, nem "as mais sedutoras".O Presidente afirmou também que em abril vai ser necessário vacinar mais e mais depressa, para recuperar do atraso na produção por parte das farmacêuticas.O primeiro-ministro admitiu, por sua vez, que até final de março a capacidade de vacinação será metade do que estava previsto por causa dos atrasos nas entregas.António Costa destacou os resultados positivos das últimas duas semanas, mas sublinha que ainda é cedo para pensar em aliviar as restrições e que o confinamento irá até final de março.O chefe do Executivo promete manter os apoios às empresas e trabalhadores enquanto vigorarem as medidas restritivas.Costa lembrou os resultados positivos alcançados em 2020, com menos défice e desemprego do que se previa, e garantiu que vai investir no relançamento da economia, logo que seja possível.O Governo ouviu críticas de todos os partidos sobre a gestão da pandemia.Bloco de Esquerda e PAN acusam o Executivo de ter procurado poupar nos gastos. O PCP afirmou que o recurso a medidas restritivas desvaloriza os comportamentos.O PSD acusou o Governo de só estar preocupado com propaganda política.O alargamento da testagem à Covid-19 vai começar já na próxima segunda-feira Passam a ser testadas todas as pessoas que tenham estado com um infetado.As regras incluem a realização de testes moleculares também aos contactos considerados de baixo risco.Os números da pandemia em Portugal mantêm a tendência de descida. Segundo os dados do último boletim epidemiológico, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, os internamentos por Covid-19 baixaram pelo terceiro dia consecutivo.Morreram 167 pessoas, elevando o total acumulado de óbitos desde o início da pandemia para 14.885. O total de infetados aumentou para 778 mil.Havia ontem menos 259 pessoas internadas, face ao dia anterior. Em estado crítico, nos cuidados intensivos, estavam 836 doentes, menos 17 do que na quarta-feira.Foram dadas como recuperadas mais 8263 pessoas.Portugal tem agora 118.362 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou já 2.355.410 mortes, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A pandemia fez disparar os lucros de uma das farmacêuticas que desenvolveu a vacina contra a Covid-19. A anglo-sueca AstraZeneca obteve ganhos de quase 2600 milhões de euros em 2020. Este resultado representa um crescimento de 159 por cento face ao ano anterior - ou seja, os lucros mais do que duplicaram.A AstraZeneca anunciou entretanto uma parceria com uma farmacêutica alemã para aumentar a capacidade de produção de vacinas contra a Covid para a Europa a partir do segundo trimestre deste ano - isto depois de ter sido acusada de atrasos nas entregas.