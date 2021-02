Mais atualizações

Onze períodos de estado de emergência



Dois pontos de passagem na fronteira



O controlo nas fronteiras vai manter-se até 1 de março.



Restrições apertadas na Madeira

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 4426, para um total de 2.338.987 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch reportou mais 116 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 65.076.Um estudo divulgado pelo Governo britânico indica que a nova variante do novo coronavírus, agora predominante no país, pode ser até 70 por cento mais mortal do que as anteriores.O novo relatório, que se baseia na análise de cerca de 12 estudos, revela que a chamada variante de Kent, nome do condado onde foi inicialmente identificada, é provavelmente 30 a 70 por cento mais mortal do que outras estirpes.Estes estudos compararam a hospitalização e as taxas de mortalidade entre as pessoas infetadas com a nova variante e com outras."Os resultados da análise são preocupantes", afirmou o médico David Strain, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Exeter e responsável clínico da Covid-19 no Royal Devon & Exeter Hospital.Portugal alarga a partir desta segunda-feira a testagem à Covid-19.É uma nova regra que visa a evitar mais contágios e fazer diminuir os números: passam a ser testadas todas as pessoas que tenham estado com alguém infetado, sejam ou não contacto de risco.Testes a cada 14 dias em escolas, prisões, fábricas ou na construção civil, nos concelhos com mais casos, e rapidez de rastreio de contactos são algumas das normas agora em vigor.Está em vigor o 11.º estado de emergência. Começou à meia-noite e prolonga-se até dia 1 de março.O decreto presidencial que renovou o estado de emergência inclui uma ressalva: a venda de livros e materiais escolares em super e hipermercados.As restantes regras mantêm-se. E a principal regra é ficar em casa.O Governo vai abrir dois postos de passagem na fronteira com Espanha, em Melgaço e Montalegre. A decisão foi articulada entre os governos dos países vizinhos.Além da abertura dos dois postos, foram feitos ajustes nos horários de alguns pontos de passagem terrestre e fluvial.A população de Lindoso, Ponte da Barca, está indignada com encerramento da fronteira com Espanha.Num ato simbólico, a Câmara Municipal de Ponte da Barca retirou da fronteira todo o material autárquico que reforçava a proibição de passagem. No local, ficaram os blocos de betão da empresa Infraestruturas de Portugal.Empresários e trabalhadores transfronteiriços não se conformam com a decisão do Ministério da Administração Interna em manter este ponto de fora das 16 passagens fronteiriças por onde é possível passar.A Madeira vai aplicar, até sexta-feira, medidas mais restritivas por causa do Carnaval.O recolher obrigatório será entre as 18h00 e as 5h00. E o encerramento das atividades comerciais, industriais e de serviços será às 17h00.Apesar de o Governo Regional ter concedido tolerância de ponto, amanhã e na manhã de quarta-feira, a circulação estará limitada.Morreram mais 138 pessoas com Covid-19 em 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de domingo.Havia ontem registo de mais 1677 casos confirmados de infeção.Os internamentos desceram pelo sexto dia consecutivo. Estavam internadas menos 24 pessoas, num total de 4826.Nos cuidados intensivos havia menos nove pessoas, para um total de 795.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.394.541 mortes, decorrentes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.As novas estirpes do coronavírus estão a obrigar os países europeus a reforçarem os controlos fronteiriços e a acelerarem o processo de autorização de novas vacinas.Em Portugal foram administradas mais quase 18 mil vacinas, num total de 523.349. Com a vacinação completa, contam-se agora 194 mil 530 pessoas.Entre as vacinas que estão no pacote da União Europeia, ainda não está incluída a vacina russa, Sputnik-V, mas já está a ser usada em 23 países.No domingo, o Reino Unido chegou já aos 15 milhões de britânicos vacinados pelo menos com uma dose.