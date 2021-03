Mais atualizações

08h14 - Presidente da Comissão Europeia pede abertura mas reciprocidade em relação à vacinas

Von der Leyen, em entrevista, diz que a Europa é das regiões que exporta mais vacinas mas que a "reciprocidade é necessária".

Mostrou-se ainda convencida de que o objetivo de vacinar 70 por cento da população europeia até ao final do verão ainda é possível.

08h09 - Hungria com mais de 10 mil novos casos em 24 horas

País registou também 213 vítimas mortais.

08h07 - Autoridades timorenses anunciaram 23 novos casos, novo máximo diário

7h41 - Alemanha reporta mais de 17.400 casos em 24 horas



O número de infeções na Alemanha aumentou em 17.482, para um total de 2.269.750 desde o início da pandemia.



O Instituto Robert Koch reportou mais 226 mortes associadas à Covid-19. O total acumulado é de 74.358.



7h32 - Eleições autárquicas. O que pensa Eduardo Cabrita



O ministro da Administração Interna admite a possibilidade de as eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro, se realizarem em dois fins de semana, por causa da pandemia.



Em entrevista à agência Lusa, Eduardo Cabrita afirmou que, nas autárquicas, "não está previsto o voto antecipado", mas existe "abertura para ponderar modelos", sendo "a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível".



7h13 - Circulação entre concelhos proibida



A circulação entre concelhos de Portugal continental volta a estar proibida entre as 20h00 desta sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas.



Além deste fim de semana, de 20 e 21 de março, a proibição de circulação entre os 278 municípios do continente vai ser aplicada no período da Páscoa, diariamente, a partir de 26 de março a até 5 de abril.



A medida pretende "garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento", afirmou o primeiro-ministro quando apresentou o plano de desconfinamento.



6h44 - Ponto de situação

A vacina da AstraZeneca volta já esta sexta-feira a ser administrada nos Açores e na Madeira.



A EMA esclareceu todas as dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca, considerando-a segura e eficaz. #Vacinacovid19 — António Costa (@antoniocostapm) March 18, 2021

A percentagem de reações graves



Na Europa



França retoma a vacinação já esta sexta-feira, com o primeiro-ministro a anunciar que será um dos primeiros a receber uma dose da AstraZenenca.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

Quem recusar tomar a vacina da AstraZeneca perde a prioridade no plano de vacinação, indicou o coordenador da, Gouveia e Melo.Isto porque, de acordo com o vice-almirante, o princípio da vacinação é o da não escolha da vacina, uma vez que todos os medicamentos aprovados serão igualmente bons e seguros.Assim, quem se recusar a tomar a vacina da AstraZeneca perde a vez e terá de aguardar para ser vacinado com a vacina que nessa altura estiver disponível.Portugal continental vai retomar a vacina da AstraZeneca na segunda-feira. Após o parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos, as autoridades de saúde consideraram que as condições de segurança estão garantidas.Os profissionais docentes e não docentes vão ser vacinados no fim de semana de 27 e 28 de março.O primeiro-ministro considera que a EMA esclareceu todas as dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca. Na rede social Twitter, António Costa afirmou que a vacina é segura e eficaz.O chefe do Governo refere ainda que é fundamental manter uma ação coordenada entre os Estados-membros da União Europeia. O objetivo é reforçar a confiança dos europeus, indispensável ao sucesso do processo de vacinação.Só 0,1 por cento dos portugueses vacinados contra a Covid-19 tiveram reações graves.Os números são do Infarmed e dizem respeito aos vacinados até dia 4 de março. Dão conta da notificação de 1029 reações adversas consideradas graves.O Infarmed analisou ainda as seis mortes ocorridas após a vacinação. São casos de idosos com mais de 80 anos, mas em nenhum se estabeleceu uma associação direta entre a administração da vacina e a causa do óbito.Vários países europeus já anunciaram que vão retomar a utilização da vacina da AstraZeneca. Decisões tomadas na sequência do parecer científico da Agência Europeia de Medicamentos.Itália e Chipre retomam também esta sexta-feira e Espanha começa na próxima semana. A Irlanda ainda está a decidir, mas ao que tudo indica fará o mesmo.Apesar da indicação da EMA, há países que ainda vão ponderar durante mais tempo a retoma da vacina da AstraZeneca. É o caso de Dinamarca, Suécia e Noruega, os primeiros países a suspender a administração.As autoridades de saúde dizem precisar de mais tempo para analisar os dados recolhidos e por isso vão pronunciar-se, em alguns dos casos, só no final da próxima semana.Morreram mais 21 pessoas com Covid-19 em Portugal, para um total acumulado de 16.743.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, havia ontem mais 485 novos casos de infeção. São já mais de 816 mil desde o início da pandemia.O número de internados baixou para 828 - menos 28 face à véspera. Nas unidades de cuidados intensivos estavam 187 pessoas, menos 18 que na quarta-feira.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.682.032 mortes, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou que o Governo Federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra medidas restritivas decretadas por três governadores.A ação foi entregue ao STF pela Advocacia-Geral da União, órgão que defende o Executivo em processos judiciais.