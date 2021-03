Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h20 - México com 608 mortes em 24 horas





O México registou 608 mortes causadas por covid-19 nas últimas 24 horas, informaram no sábado as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 197.827 óbitos.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções.







8h09 - EUA com mais 936 mortos e 55.784 casos diários





Os Estados Unidos registaram 937 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e 55.784 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 541.907 óbitos e 29.781.703 casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios.







8h00 - Mais 79.069 novos casos e 2.438 mortes no Brasil





O Brasil registou 79.069 novos casos de covid-19 e mais 2.438 mortes associadas à doença nas últimas 24 horas, naquele que foi o quinto dia seguido acima dos 2.400 mortos diários, informou o Governo brasileiro.





Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil regista assim 292.752 mortes relacionadas com a covid-19 desde o início da pandemia, permanecendo com um dos países mais atingidos pela doença à escala global.



As autoridades brasileiras também registaram 79.069 novos casos nas últimas 24 horas, somando um total de 11.950.459 infetados no país de 212 milhões de habitantes.



O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos. Nos últimos dias tem sido o país com piores números diários.