Vão ser necessários 5200 profissionais para a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19: cerca de 2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares, nomeadamente administrativos.



Isto de acordo com as estimativas, em números redondos, do grupo de trabalho que coordena a campanha de vacinação ontra a pandemia.



A vacinação em massa vai arrancar no próximo mês. A task force pretende passar a vacinar mais de 100 mil pessoas por dia.



Pessoal escolar

No passado fim de semana, foram vacinados mais de 60 mil professores e não docentes.



No sábado foram administradas cerca de 46.200 doses e no domingo as restantes - cerca de 14.200. Sábado foi mesmo o dia com mais vacinas administradas desde o início do ano. task force e as escolas reforçam que foram casos pontuais.

Restrições ao tráfego aéreo

As restrições nas viagens aéras vão manter-se. A partir de 1 de abril, quem chegar de França ou de Itália, por exemplo, passa também a ter de cumprir 14 dias de isolamento.

O quadro em Portugal

Morreram mais seis pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. São 16.843 desde o início da pandemia.



Havia ontem registo de mais 309 infelões, para um total de 820.716 desde o início da pandemia.



Estavam hospitalizados 623 doentes com Covid-19, menos dez face á véspera. É o número mais baixo desde 24 de setembro. Nos cuidados intensivos mantinham-se 136 pessoas, menos seis do que no boletim anterior.

O quadro internacional



A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.784.276 mortes, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.







As autoridades de saúde na Alemanha avisaram que os cuidados intensivos estão perto do limite.Em sentido contrário vai o Reino Unido, o país da Europa onde a vacinação está mais avançada e que caminha agora para o desconfinamento total.

A Argentina registou ontem 14.014 novos casos de Covid-19. É o pior registo desde final de outubro.Desde o início da pandemia, as autoridades sanitárias argentinas reportaram 2.322.594 casos e 55.611 mortes, com 163 óbitos a ocorrerem em 24 horas.Um relatório epidemiológico veio entretanto confirmar a presença no país das variantes do novo coronavírus identificadas no Brasil e na Califórnia, que se juntam à variante detetada no Reino Unido, em dezembro.