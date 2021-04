Mais atualizações

O Parlamento debate e vota esta quarta-feira a renovação do estado de emergência.Os partidos políticos com representação parlamentar foram ontem ouvidos por Marcelo Rebelo de Sousa.Na semana passada, o Presidente da República afirmara que esperava que esta fosse a ultima renovação, mas na terça-feira evitou comprometer-se.O Chefe de Estado propos a renovação do estado de emergência até 30 de abril. Marcelo Rebelo de Sousa sustenta que, "em linha com o faseamento do plano de desconfinamento", impõe-se "acautelar os passos a dar no futuro próximo".O decreto é igual ao anterior. Com a possibilidade de compra de testes nas farmácias, o Presidente abre a porta a medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos.Este será o 15.º estado de emergência desde que a pandemia começou, em março do ano passado. Às 20h00 o Presidente da República fala ao país.A vacina da Johnson & Johnson pode já não chegar a Portugal esta semana, segundo fonte do Infarmed ouvida pela Antena 1. Estava prevista para quinta-feira a chegada de 31 mil doses.A farmacêutica decidiu atrasar as entregas à Europa depois de a vacina ter sido associada a seis casos de coágulos sanguíneos nos Estados Unidos. Uma das pessoas vacinadas morreu e outra está em estado considerado grave.Nos Estados Unidos, a vacina da Johnson & Johnson já foi tomada por cerca de sete milhões de pessoas.O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira, reportou mais cinco mortes associadas à Covid-19, para um total de 16.923 desde o início da pandemia.Havia ontem registo de 480 novos casos confirmados de infeção.Permaneciam hospitalizadas 459 pessoas, menos 20 do que na véspera. Cento e dezoito estavam em unidades de cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.947.319 mortes, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Senado do Brasil aprovou ontem a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com a missão de investigar eventuais omissões do Governo Federal no combate à pandemia.O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiantou que a investigação poderá tambem aclarar eventuais irregularidades em Estados e municípios, desde que "limitada apenas à fiscalização dos recursos" transferidos pelo Governo às unidades federativas "para ações de prevenção e combate à pandemia".