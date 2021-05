Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h40 - Testes da vacina da Sanofi-GSK mostram eficácia do composto



Os testes preliminares da vacina contra o covid-19 da Sanofi e GalxoDmithKline demonstraram eficácia nos grupos de adultos inoculados pelos cientistas responsáveis pela Fase 02 do processo.



Após as duas doses da vacina, os testes realizados nos voluntários mostram anticorpos na mesma linha das pessoas que recuperaram da doença, de acordo com os resultados da Fase 02 divulgados hoje.



Os fabricantes preveem iniciar os últimos ensaios nas próximas semanas e esperam que a vacina seja aprovada antes do final do ano.



Os resultados referentes à Fase 02 envolveram 722 voluntários com idades entre os 18 e os 95 anos recrutados nos Estados Unidos e nas Honduras.



A fase final dos ensaios vai envolver 37 mil participantes de países de todo o mundo.







8h25 - Alemanha regista mais 5.500 casos e atinge a barreira das 3,6 milhões de infeções



Desde o início da pandemia, o país registou um total de 3.598.846 casos de infeção e 86.160 óbitos.





8h12 - Autoridades timorenses estimam mais de 50 mil casos em Díli



As autoridades timorenses estimam que Díli pode ter mais de 50 mil infeções ativas do SARS-CoV-2, com a taxa de incidência da covid-19 a crescer 50% na última semana, segundo um relatório hoje divulgado.



“Com base numa população estimada de 352.553 habitantes em Díli, e a estimativa mais baixa de prevalência, estima-se que existam pelo menos 50.000 pessoas em Díli que têm covid-19 neste momento”, refere-se num relatório das autoridades timorenses ao qual a Lusa teve acesso.



As estimativas são feitas no relatório epidemiológico semanal, que analisa a situação da pandemia em Timor-Leste, preparado, entre outros, pelo Pilar 3 do Ministério da Saúde, em conjunto com a Força-Tarefa para Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).







7h55 - Dia determinante para a recuperação do setor do turismo



A secretária de Estado do Turismo fala num momento determinante para a recuperação deste sector. Entrevistada pela Antena 1, Rita Marques diz que valeu a pena que Portugal tenha conseguido controlar os números da pandemia, transformando-se assim num destino seguro para os visitantes.



A secretária de Estado do Turismo acredita que a chegada de muitos estrangeiros a Portugal, a partir do dia de hoje, vai decorrer com respeito por todas as normas de segurança sanitária, para que não exista uma evolução negativa dos números da Covid-19.

7h45 - Índia com menos de 300 mil casos pela primeira vez em 25 dias



A Índia registou 281.386 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ficando abaixo dos 300 mil diários pela primeira vez em 25 dias, mas contabilizou novamente mais de quatro mil mortos num dia, foi hoje anunciado.



O segundo país mais afetado no mundo em número de casos, depois dos Estados Unidos, já acumulou quase 25 milhões de infeções desde o início da pandemia (24.965.463), de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano.



A Índia registou um declínio gradual dos casos, depois de ter atingido números de mais de 400 mil contágios, há duas semanas, no âmbito de uma segunda vaga da pandemia com um impacto sem precedentes no sistema de saúde, com falta de oxigénio e de camas.





7h30 - Parlamento Europeu discute liberalização das patentes



O Parlamento Europeu reúne-se esta semana para debater as patentes das vacinas contra a covid-19, após o Presidente dos Estados Unidos ter apoiado a sua suspensão, e para votar o programa de intercâmbio Erasmus+.

O Parlamento Europeu reúne-se esta semana para debater as patentes das vacinas contra a covid-19, após o Presidente dos Estados Unidos ter apoiado a sua suspensão, e para votar o programa de intercâmbio Erasmus+.

A partir de hoje é esperada uma enchente de turistas em Portugal. As restrições foram levantadas à meia-noite e os turistas estão de regresso.



Até agora estavam permitidas apenas as viagens por motivos essenciais.



Em muitos dos casos os viajantes estavam obrigados a uma quarentena de 14 dias.



O levantamento das restrições à circulação de turistas já está a ter efeitos no turismo.



Há oito exceções na reabertura das fronteiras portuguesas. África do Sul, Brasil, Chipre, Croácia, Índia, Lituânia, Países Baixos e Suécia.



São países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes.



