Mais atualizações

O secretário-geral das Nações Unidas quer um "plano de guerra" para aumentar vacinação contra a Covid-19.António Guterres pede "sentido de urgência" e que sejam consideradas as "prioridades de uma economia de guerra".Em Portugal continental já foram administradas mais de 6,4 milhões de doses de vacinas: cerca de 4,2 milhões de primeiras doses e mais de 2,2 milhões de segundas doses.O ritmo de vacinação tem aumentado em Portugal.O objetivo é ter 70 por cento a população com pelo menos uma dose da vacina até 8 e agosto.Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio estimam que haja cerca de sete casos positivos de Covid-19 por dia entre as pessoas envolvidas no evento, noticiou a emissora pública japonesa NHK.A estimativa foi apresentada numa reunião com peritos e produzida pelo comité organizador e pelas autoridades de Tóquio, tendo por base o número de pessoas que testaram positivo durante um evento de teste ocorrido em maio.

Incidência e transmissibilidade com tendência crescente

PSP intervém em Lisboa



Algarve a duas velocidades

São já mais de 100 os casos da variante indiana, agora conhecida como Delta, em Portugal. A transmissão comunitária desta variante é mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo.A maioria dos casos regista-se em homens com idade média de 25 anos.Quanto às restantes variantes, o último relatório da Direção-Geral da Saúde e do INSA dá conta de 111 casos da variante Beta, ou sul-africana, e de 142 casos da variante associada a Manaus, agora designada Gamma.Quanto à variante inglesa, ou Alpha, a prevalência estimada foi de 88,4 por cento.O relatório da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que monitoriza as linhas vermelhas da pandemia, confirma que o Rt foi de 1,07 a nível nacional e de 1,08 no continente.O valor mais elevado registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com 1,12. Só no Norte o Rt não está acima de 1.O relatório revela ainda que o grupo etário dos 20 aos 29 anos como o que registou a maior incidência cumulativa a 14 dias: 145 casos por 100 mil habitantes.A situação em Lisboa é particularmente preocupante. A incidência no concelho está a aumentar há mais de um mês e é, agora, de 222 casos por 100 mil habitantes.As festas em família são um dos principais focos de contágio.A PSP dispersou pessoas e fiscalizou o encerramento de esplanadas e restaurantes, na última noite, em Lisboa.Poucos minutos depois das 22h30, os agentes obrigaram a encerrar uma esplanda no Largo da Graça.Já no Bairro Alto a PSP dispersou grupos de pessoas e não permitiu o consumo de álcool nas ruas.A fiscalização da Polícia de Segurança Pública durou até às 3h00.No Algarve, os concelhos de Albufeira e Loulé estão em alerta.O número de casos aumentou e a incidência está entre os 120 e os 239 casos por 100 mil habitantes.