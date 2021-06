Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h30 – AstraZeneca revela que tratamento falhou





A farmacêutica revelou que o tratamento por anticorpos para prevenir a covid-19 em doentes expostos falhou. O estudo realizado mostrou que o medicamento não conseguiu prevenir a covid-19 sintomática em pessoas recentemente expostas ao coronavírus.





7h15 - Continua comissão de inquérito no Brasil



O ex-secretário de Saúde do estado brasileiro do Amazonas Marcellus Campêlo presta hoje depoimento na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da covid-19, no Senado brasileiro, que investiga a resposta das autoridades à pandemia de covid-19.



Campêlo foi convocado para explicar o que sabe sobre a crise de oxigénio que levou dezenas de pacientes à morte em janeiro passado, na cidade de Manaus, capital do Amazonas.



O ex-secretário de Saúde do Amazonas também deverá ser questionado sobre denúncias de corrupção contra si e outras autoridades locais.



Marcellus Campêlo tornou-se alvo de investigação por parte da Polícia Federal na quarta fase da Operação Sangria, que investiga uma suposta contratação fraudulenta de um hospital de campanha criado para atender pacientes com covid-19 em Manaus.





Em entrevista à RTP, o coordenador para a covid-19 na região de Lisboa revela que a capital tem uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes.A notícia é avançada hoje pelo jornal Público. Lisboa está na frente, com o maior número de surtos, com um regresso forçado do ensino à distância.Os dados nacionais foram obtidos junto das Direções Regionais para a pandemia.A DGS não revela dados sobre os surtos escolares desde o dia 8 de abril.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, em 24 horas, não morreu ninguém com covid-19 em Portugal. Também em 24 horas, registados 625 novos casos.Estão internadas mais 15 pessoas, para um total de 340. Nos cuidados intensivos estão menos 5 pessoas para um total de 77.O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa diz que, por definição, o Presidente não é desautorizado pelo primeiro-ministro. Marcelo foi questionado pelos jornalistas se se sentia desautorizado pelo facto do primeiro-ministro ter dito que ninguém pode garantir que não voltará a haver um recuo no desconfinamento.O primeiro-ministro diz que ninguém, nem mesmo o Presidente da República, pode garantir que não voltará a haver um recuo no desconfinamento, em Portugal.No fim de semana, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o país "já não volta andar para trás".O horário de encerramento dos bares e restaurantes na Região Autónoma da Madeira passa a partir de hoje a ser às 00:00, enquanto o recolher obrigatório vigorará entre as 01:00 e as 05:00.Até agora, no âmbito das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, bares e restaurantes tinham de encerrar às 23:00 e o recolher obrigatório vigorava entre as 00:00 e as 05:00.Também a partir de hoje a lotação dos estabelecimentos pode ir até dois terços da capacidade, podendo funcionar com mesas de seis pessoas no interior e de 10 no exterior.Passa igualmente a ser permitida a realização de duas visitas por semana às estruturas residenciais para idosos e a saída de utentes dos lares, desde que no seu regresso tenham teste negativo antigénio realizado até 48 horas antes.O Governo Regional autoriza ainda a partir de hoje a realização de casamentos, batizados e eventos similares com lotação até dois terços da capacidade dos recintos, seja interior ou exterior, com consumo de bebidas e comidas obrigatoriamente sentado, uso de máscara, desinfeção e distanciamento.Os eventos culturais podem decorrer com lotação de dois terços da capacidade do espaço, interior e exterior, aplicando-se a mesma regra para espetáculos com mais de 100 pessoas na assistência, e passa a ser autorizada a lotação de 50% dos recintos desportivos nos treinos e jogos. Todas as atividades de natureza comercial e serviços podem encerrar às 00:00.