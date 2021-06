Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h32 - "Dê troco a quem precisa"



Tem hoje início, em farmácias de todo o país, a campanha "Dê troco a quem precisa", que se destina a ajudar famílias que ficaram mais vulneráveis por causa da pandemia.



Esta iniciativa insere-se no programa Emergência, que já auxiliou 1472 pessoas.



A campanha desenvolvida pela Associação Dignitude, lançada em março de 2020 e que visa permitir o acesso, de forma digna aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, termina a 29 de junho.



7h23 - Variante Delta na origem da escalada de casos



Miguel Castanho, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular, acredita que a escalada de novos casos em Portugal está relacionada com a variante Delta, que teve origem na Índia.



"Estamos no mesmo caminho que fez o Reino Unido", alertou o especialista em entrevista ao Telejornal, na noite de domingo.



"Nós sabíamos que havia um grande potencial nesta variante Delta, porque tem mutações novas, para ter um comportamento diferente", afirmou, acrescentando que deveriam ter sido tomadas medidas mais cedo.



7h09 - Ponto de situação





A partir desta segunda-feira, quem tem mais de 35 anos já pode agendar a vacinação contra a Covid-19. Com o autoagendamento, é possível escolher a data e o ponto de vacinação.



As marcações ficam dependentes da disponibilidade dos Centros onde são administradas as vacinas, que varia consoante o ponto do país onde é feito o agendamento.

20 a 29 anos









Fonte do nucleo de gestão da vacinação adiantou à agência Lusa que a disponibilização de vacinas a essa faixa etária no próximo mês já estava prevista. Faz parte do objetivo de ter 70 por cento da população vacinada com pelo menos uma dose no início de agosto.



Apesar de não avançar com uma data exata, essa fonte assume que, em julho, começa a vacinação para quem tem entre 20 e 29 anos.

Lisboa reforça vacinação

Esta segunda feira todos os centros de vacinação da cidade passam a funcionar durante mais uma hora. Vão estar abertos dez horas por dia.



Vai ainda ser reaberto um centro de vacinação na cidade universitária.



O objetivo é conseguir administrar mais de 15 mil doses por semana.

Restrições

Terminou às 6h00 o periodo de restrições na circulação decretado para este fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa.



Era proibido entrar ou sair, mas a RTP fez vários percursos e não encontrou qualquer fiscalização em autocarros ou comboios.

Surto em lar de Faro



Morreu uma idosa num lar em Faro que recebeu apenas uma dose da vacina porque já tinha estado infetada em fevereiro.



A utente do lar Torre de Natal morreu na sequência de um surto na instituição. No lar estão infetados 15 utentes e seis funcionários.



O provedor da Santa Casa da Miseriocórdia de Faro, Candeias Neto, explicou que a idosa que morreu tinha outros problemas de saúde.

