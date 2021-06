A pandemia de Covid-19 fez mais mais 1.568 casos de Covid-19 em Portugal e duas mortes em Portugal e a variante Delta do SARS-CoV-2 continua a alastrar. No Centro Hospitalar Lisboa Central, o número de internados Covid-19 quadruplicou em apenas um mês. Cinquenta por cento dos doentes internados são pessoas na casa dos 45 anos.

08h55 - Portugueses no Brasil receiam não viajar livremente devido à vacina Coronavac



Portugueses emigrados no Brasil disseram à Lusa que receiam não poder viajar livremente pela Europa porque a vacina chinesa contra a covid-19 Coronavac, usada em massa no país, não é reconhecida no certificado digital adotado pela União Europeia.







08h45 - OMS teme impacto da variante Delta do SARS-CoV-2 nos países mais pobres



08h30 - Só quatro vacinas aceites como prova para emigrantes entrarem em Portugal





Os portugueses residentes no estrangeiro que queiram entrar em Portugal apresentando prova de vacinação contra a covid-19, apenas o poderão fazer se tiverem recebido uma das quatro vacinas aprovadas pela Comissão Europeia, se testarem negativo ou comprovarem recuperação.



De acordo com fonte oficial da Direção Geral da Saúde (DGS), para as pessoas que queiram viajar para Portugal terem o certificado de vacinação covid da União Europeia (UE) aceite terão de ter recebido as vacinas aprovadas pela Comissão Europeia, de acordo com a recomendação da Agência Europeia de Medicamentos.



Estas vacinas, que estão a ser administradas em Portugal e na maioria dos Estados-membros da UE, são a BioNTech-Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Janssen.



Isso significa que os portugueses que tenham recebido outras vacinas nos países onde residem, como a Sinopharm ou a Sinovac (chinesas), Sputnik (russa), Covaxin (indiana), Epivaccorona (russa) ou a Soberana (cubana), entre outras, e que queiram entrar em Portugal mediante prova de vacinação, não o poderão fazer.



Estes portugueses poderão, no entanto, entrar em Portugal mediante a apresentação de um certificado de recuperação, no caso de já ter contraído a infeção.



Segundo a DGS, as pessoas recuperadas da covid-19, titulares de um certificado válido, emitido entre os 11º e o 180º dia, após a realização de teste laboratorial (positivo), que confirmou o diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2, poderão entrar em Portugal.



Outra possibilidade de entrar em Portugal é apresentando um certificado de teste com resultado negativo.





08h20 - Covid-19. China com mais 14 casos todos oriundos do estrangeiro



A China diagnosticou 14 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram as autoridades de saúde do país.



Os casos foram detetados em viajantes provenientes do estrangeiro nas cidades de Pequim, Tianjin e Xangai e nas províncias de Fujian e Guangdong (ambas no sudeste), Sichuan (centro) e Yunnan (sul).



Segundo a Comissão de Saúde da China, o total de casos ativos é agora de 426, incluindo 13 em estado grave.







08h10 - Brasil regista 1.593 mortes e 64.134 novos contágios nas últimas 24 horas



O Brasil registou 1.593 mortes associadas à covid-19 e mais 64.134 contágios nas últimas 24 horas, informou no sábado o ministério brasileiro da Saúde, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a desafiar as restrições sanitárias.



O país acumula um total de 512.735 mortes relacionadas com a doença e quase 18,4 milhões de infetados em dezasseis meses de pandemia, que permanece fora de controlo.



O Brasil, que tem uma população de 212 milhões de habitantes, está a registar desde maio um aumento na curva de contágios, que alguns especialistas de saúde consideram ser o início de uma terceira vaga.



Nos últimos sete dias, o número médio diário de mortes foi de 1.700, enquanto o número de novos contágios se aproximou dos 72.000.







08h00 - Índia com mais 50.040 casos e 1.258 mortes



A Índia registou 50.040 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, além de 1.258 mortes provocadas pela doença, informaram as autoridades indianas.



O país viveu recentemente uma devastadora segunda vaga da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia, mas a curva de contágio tem vindo a descer nas últimas semanas.



A taxa de positividade dos testes de diagnóstico do novo coronavírus permanece abaixo dos 5% há 20 dias consecutivos, rondando atualmente os 2,91%, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indiano.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia está sob controlo quando a taxa de positividade de um país é inferior a 5%.dose administrada e outros já com o processo completo.





Situação nacional





No Centro Hospitalar Lisboa Central, o número de internados Covid-19 quadruplicou em apenas um mês. Cinquenta por cento dos doentes internados são pessoas na casa dos 45 anos. A maioria não tem vacinação, embora haja casos de doentes infetados com a primeira.





A Àrea Metropolitana de Lisboa está isolada do país para tentar conter os contágios até às 06h00 de segunda-feira, exceto para quem tenha certificado digital ou teste negativo.





A pandemia é igualmente a razão invocada pelo Presidente da República e do Presidente da Assembleia para não se deslocarem a Sevilha para assistir ao jogo da Seleção frente à Bélgica, este domingo às 20h00, para o Euro2020 em futebol.







Situação internacional





A variante Delta do SARS-CoV-2 já está em 82 países e preocupa a OMS sobretudo nos países onde a vacinação não tem impacto expressivo, devido ao seu ventor altamente infecioso.







Após Sidney, a Austrália confinou a cidade de Darwin, por apenas dois dias, devido a um surto da nova variante. Na vizinha Nova Zelândia, um turista infetado vai levar ao prolongamento por mais dois dias do confinamento da capital, Wellington. E na Malásia, o isolamento do país foi prolongado até o número de casos diários descer abaixo dos 4.000. Atualmente ronda os 5.800.