8h33 - Tailândia com novo máximo diário de infeções



A Tailândia reportou 13.655 novos casos de Covid-19 em 24 horas. É um novo máximo diário. Morreram, no mesmo período, 87 pessoas.



Nesta altura, vários espaços públicos de Banguecoque e de outras regiões de alto risco estão encerrados, incluindo parques.



8h21 - Fiji fixam máximo semanal de óbitos



As Fiji reportaram o maior número de mortes associadas à Covid-19 numa semana, incluindo duas mulheres grávidas, desde o início da pandemia.



Morreram 21 pessoas entre 14 e 20 de julho, segundo o ministro da Saúde das Fiji, James Fong.



Em 24 horas, foram confirmados 1091 casos de infeção pelo SARS-CoV-2.



8h12 - Primeiro-ministro da Austrália pede desculpa pelo ritmo da vacinação



O primeiro-ministro australiano pediu desculpas publicamente pela lentidão da vacinação contra a Covid-19 naquele país, onde metade da população está em confinamento por causa da variante Delta.



O Executivo de Scott Morrison tem sido amplamente criticado por não ter encomendado vacinas em número suficiente. A Austrália está no fundo da tabela da vacinação nos países da OCDE.



7h41 - "Temos uma pandemia para aqueles que ainda não foram vacinados"



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a exortar os norte-americanos a vacinarem-se contra a Covid-19, manifestando frustração com o abrandamento do processo e o aumento das infeções, que, nas últimas duas semanas, quase triplicaram.



Em visita a Cincinnati, no Estado do Ohio, Biden defendeu que a crise de saúde pública se converteu, sobretudo, numa situação difícil para os que não estão vacinados. Isto numa altura em que a propagação da variante Delta levou a um aumento de infeções por todo o país.



"Temos uma pandemia para aqueles que ainda não foram vacinados - é tão básico, tão simples quanto isto", afirmou Biden, citado pela Associated Press.



7h29 - Brasil ultrapassa 545 mil mortes



O Brasil somou 1474 mortes em 24 horas, totalizando 545.604 vítimas mortais desde que o vírus SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez no país, em fevereiro do ano passado 2020.



O maior país da América do Sul somou 54.517 casos em 24 horas, totalizando 19.473.954 infeções.



O Estado de São Paulo mantém-se à frente em número de mortes e casos no país, com 135.973 vítimas mortais e 3.966.009 casos confirmados da doença.



7h22 - 91 infetados na aldeia olímpica



O número de infetados na aldeia olímpica de Tóquio subiu nas últimas horas para 91, depois de mais dois atletas terem tido resultado positivo nos testes à Covid-19.



O skateboarder Candy Jacobs, dos Países Baixos, e o tenista checo Pavel Sirucek tiveram resultado positivo, pelo que foram transferidos para um hotel, onde vão ficar em isolamento.



Além dos dois desportistas, "dois funcionários nos Jogos" foram infetados, sendo que esta categoria pode envolver treinadores e outros responsáveis de equipas.



Este número não inclui atletas que tiveram resultado positivo em casa, ou em estágios em solo japonês, antes da viagem para Tóquio e que vão falhar o evento.



As infeções em Tóquio atingiram ontem o máximo dos últimos seis meses, com a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos a registar 1832 novos casos.



A capital japonesa enfrenta o quarto estado de emergência, que se manterá até 22 de agosto, abrangendo a duração total dos Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira e terminam a 8 do próximo mês.



7h01 - Ponto de situação