11h27 - Bruxelas desembolsa 2,2 mil ME de pré-financiamento a Portugal











Portugal, que foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente em Bruxelas o seu plano nacional para aceder aos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência -- elemento central do pacote "NextGenerationEU" acordado na UE para superar a crise da covid-19 -- e o primeiro a vê-lo aprovado, é assim também dos primeiros países a receber verbas, juntamente com Bélgica e Luxemburgo, que receberam também hoje desembolsos de 770 milhões e de 12,1 milhões de euros, respetivamente.



Sublinhando que "este pagamento contribuirá para lançar a aplicação das medidas essenciais em matéria de investimento e de reforma delineadas no plano de recuperação e resiliência de Portugal", o executivo comunitário indica que autorizará novos desembolsos "em função do ritmo de execução dos investimentos e reformas descritos nesse plano".



10h56 - Paquistão está a administrar um milhão de vacinas por dia depois de ter avisado que as pessoas não vacinadas iriam enfrentar multas





10h28 - Covid-19. 99,4% das mortes registadas em Portugal foram de doentes sem vacinação completa







Mais de 99% das mortes por Covid-19, entre Janeiro e Julho, foram registadas em pessoas que não tinham a vacinação completa. De acordo com os dados da Direção-geral da Saúde, apenas 107 pessoas que já tinham completado o processo de vacinação precisaram de ser hospitalizadas.





10h17 - OMS alerta para o perigo de misturar doses de vacinas uma vez que ainda não há estudos suficientes sobre a eficácia ou perigos dessa medida





09h58 - Mais de 20 eventos ilegais nas praias foram objeto de coima









A maior parte das multas vai para a falta da máscara. Em três meses, mais de 20 pessoas foram multadas em 50 euros por não usarem proteção nos acessos das praias.



Bem mais caras são as coimas por causa de eventos ilegais, que começam nos mil euros, foram aplicadas 23.



Várias pessoas foram também penalizadas por não respeitarem a distância física em relação aos outros banhistas.



Ouvida pela Antena1, a porta-voz da Autoridade Marítima, comandante Nádia Rijo, faz um balanço positivo do comportamento adoptado pelos portugueses.

09h48 - Desemprego em Espanha cai 5,47% em julho, maior queda de sempre





O número médio de inscritos na Segurança Social espanhola estabeleceu um novo máximo histórico de 19.591.728 em julho, um mês em que o desemprego registado caiu 5,47%, a maior queda em toda a série, foi hoje anunciado.



Segundo dados publicados hoje pelos ministérios do Trabalho e da Segurança Social espanhóis, o desemprego registado no Serviço Público de Emprego do Estado (SEPE) diminuiu em 197.841 pessoas em julho em relação a junho, menos 5,47%, que constitui a maior queda em toda a série histórica e coloca o número de desempregados em 3.416.498 pessoas.







09h37 - Casos no município timorense de Ermera continuam a aumentar



O município timorense de Ermera, a sul da capital, continua a registar a maior fatia das novas infeções do SARS-CoV-2 em Timor-Leste, com a região a ter atualmente mais de 54% de todos os casos ativos no país.



Segundo o boletim diário divulgado pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), nas últimas 24 horas registaram 65 novas infeções em Ermera, com 26 em Díli, 13 em Covalima, oito em Viqueque e seis noutros municípios do país.



No mesmo período registaram-se 49 recuperações pelo que o total de ativos no país subiu para 1.084, dos quais 588 no município de Ermera.



Lautem, na ponta leste do país, é atualmente o único município sem casos ativos.







09h06 - Rússia com mais 22.010 casos e 788 vítimas mortais





08h55 - Tóquio com mais 3.709 casos





08h46 - Número de turistas em Espanha aumentou 2.2 milhões em junho, 10 vezes mais do que no mesmo período do ano passado





08h29 - Vacinação 16 e 17 anos. Agendamento já disponível para vagas a 14 e 15 de agosto, informa Task Force









Dia ainda o comunicado que "a modalidade de auto agendamento permite agendar a primeira dose da vacina contra a Covid19, podendo o utente escolher o local o dia da inoculação da vacina".



As segundas doses não são auto agendadas e são sempre no local da primeira dose.



O portal do auto agendamento encontra-se disponível aqui:



08h02 - Macau só tem 2% de vacinados entre idosos com mais de 80 anos



Macau só tem 2% de vacinados contra a covid-19 entre os idosos com mais de 80 anos, informaram hoje as autoridades, que consideram a atual taxa de vacinação de "pouco satisfatória".





08h00 - China vai testar todos os 12 milhões de residentes de Wuhan depois de ter sido encontrada a variante Delta







7h40 - Associação de Neuromusculares preocupada com impasse na vacinação dos jovens





A Associação Portuguesa de Neuromusculares pediu hoje à Direção-Geral da Saúde (DGS) que responda "com rapidez" sobre quais são as doenças prioritárias para vacinar as crianças entre os 12 e os 15 anos.







A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou a vacinação prioritária contra a covid-19 de crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades associadas, que possam conduzir a uma doença grave ou à morte, esclarecendo mais tarde que também os menores sem doenças precisam de prescrição médica para serem vacinados.







"Preocupa-nos a rapidez de resposta, sobretudo, às questões, tais como quais são as comorbilidades associadas que determinam a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos? Será que vão ser dadas indicações concretas e claras aos médicos que vão ter a tarefa de recomendar a vacina, em caso de necessidade? Para quando podemos esperar o início da vacinação nesta camada da população?", questiona o presidente da associação, Joaquim Brites.





7h20 - Autoridades aplicam dezenas de multas por incumprimento das normas em vigor nas praias



Desde a falta de máscara, à realização de festas ilegais, ou a falta de respeito pela distância física em relação aos outros banhistas, são vários os motivos que têm levado à intervenção da polícia nas praias.





Desde a falta de máscara, à realização de festas ilegais, ou a falta de respeito pela distância física em relação aos outros banhistas, são vários os motivos que têm levado à intervenção da polícia nas praias.

7h15 - EUA com 70% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina



Os Estados Unidos atingiram 70% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina contra a covida-19, um número insuficiente devido à explosão de novas infeções.



A Casa Branca defendeu esta terça-feira que "chegou o momento" de alargar as obrigações de vacinação, algo que o governo federal já fez com os seus funcionários e está também a considerar a possibilidade de aplicar às Forças Armadas.



Na conferência de imprensa da equipa de resposta contra a pandemia, o coordenador da equipa, Jeff Zients, salientou a necessidade de alargar os requisitos para a vacinação, como algumas empresas como a Google e o Walmart estão a fazer.



Biden não excluiu a imposição de um mandato de vacinação a nível nacional no futuro.



Disponível autoagendamento de vacinação para maiores de 16 anos

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para pessoas com 16 ou mais anos ficou hoje de madrugada disponível no 'site' na Internet da Direção-Geral da Saúde. Há uma semana tinha sido possível começar o agendamento de maiores de 18 anos.



Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação.



Disponível o autoagendamento de vacinação para pessoas com 16 ou mais anos https://t.co/74vCHSuxOz — RTPNotícias (@RTPNoticias) August 3, 2021



O portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 e, mais recentemente, dos 20 anos.



Em julho, a ministra da Saúde disse que jovens com idade inferior a 18 anos deveriam começar a ser vacinados contra a covid-19 na última semana de agosto, se o Governo conseguisse manter o plano de vacinação previsto.

Portugal recebe quase um milhão de vacinas numa semana

Chegaram a Portugal 370 mil doses da vacina Pfizer, 82 mil das quais foram recebidas nas regiões autónomas (41 mil na Madeira e 41 mil nos Açores). Portugal Continental recebeu 285 mil doses.



Este domingo já haviam chegado cerca de 70 mil doses da vacina Janssen oriundas de Itália.



Portugal espera ainda receber 260 mil doses da Janssen na quinta-feira e 162 mil doses da Moderna e 40 mil da AstraZeneca no dia segunte, sexta-feira.

Portugal está a sair da zona vermelha de risco da Covid-19

O índice de transmissibilidade voltou esta segunda-feira a descer. No Continente, o R é agora de 0,94, quando no domingo era de 0,98.

Verifica-se a mesma tendência decrescente no número de novos casos: em 24 horas registaram-se 1190, o número mais baixo das últimas cinco semanas numa segunda-feira.



Morreram nove pessoas no mesmo período.



Reino Unido levanta isolamento a viajantes

A Alemanha vai propor um reforço das vacinas contra a Covid-19 para os maiores de 60 anos. As medidas foram lançadas perante um agravamento do número de novos casos de contágio à escala mundial, atribuído à variante Delta, oriunda da Índia.

A descer está também a taxa de incidência no continente, embora permaneça ainda muito elevada. Está agora nos 403,1, quando na véspera era de 439.Verifica-se a mesma tendência decrescente no número de novos casos: em 24 horas registaram-se 1190, o número mais baixo das últimas cinco semanas numa segunda-feira.Morreram nove pessoas no mesmo período.A Alemanha vai propor um reforço das vacinas contra a Covid-19 para os maiores de 60 anos. As medidas foram lançadas perante um agravamento do número de novos casos de contágio à escala mundial, atribuído à variante Delta, oriunda da Índia.