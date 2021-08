Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h24 - Autoridades timorenses estimam quase 100 mil infetados em Díli



As autoridades timorenses estimam que possam existir cerca de 100 mil pessoas infetadas com a SARS-CoV-2 em Díli, depois daquela que foi a pior semana da pandemia em termos de novos casos, hospitalizações e mortes.



"A prevalência estimada de covid-19 em Díli é entre 27,2 e 31,7%. Com base nesta prevalência, estima-se que cerca de 100.000 pessoas em Díli estão atualmente infetadas. Isto representa um risco particular para quem ainda não vacinado", pode ler-se no boletim epidemiológico semanal.



A análise baseia-se na taxa de positividade, ou seja, no número de casos positivos em percentagem dos testes realizados, e na semana entre 23 e 29 de agosto, foram encontrados 1.777 casos entre 6.061 testes, ou seja, 29,3%, mais do que os 24,7% da semana anterior.



No boletim confirma-se que na semana entre 23 e 29 de agosto houve um total de 2.186 casos no país, o pior registo semanal desde o início da pandemia, correspondendo a 13,3% de todos os casos registados no país até agora.



“A pandemia COVID-19 continua a afetar muitas pessoas em Timor-Leste, com um elevado número de casos graves e mortes na última semana. A maioria dos casos graves e mortes são pessoas que ainda não foram vacinadas”, refere-se no documento.







8h10 - Auckland vai permanecer em confinamento mais duas semanas



A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou que a cidade mais populosa do país, com 1,6 milhão de habitantes, vai permanecer em confinamento durante mais duas semanas.





7h45 - OMS defende que professores integrem grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19





Os professores e os funcionários das escolas devem estar no grupo prioritário das campanhas de vacinação contra a covid-19, disseram hoje os diretores europeus da OMS e do UNICEF num comunicado conjunto.



Devemos "oferecer a vacina contra a covid-19 aos professores e outros funcionários de escolas como um grupo-alvo dos planos nacionais de vacinação", escreveram as instituições da ONU na nota, apelando os Estados-membros a implementarem uma estratégia de vacinação destinada a manter o ensino presencial.



Essa prioridade, que já tinha sido mencionada em novembro de 2020 por um grupo de especialistas (SAGE) da Organização Mundial da Saúde (OMS), deve garantir a vacinação aos mais vulneráveis, especificaram.



Numa altura em que os alunos europeus regressam à escola após as férias de verão, é "vital" que os estabelecimentos de ensino continuem abertos, apesar da prevalência da variante delta, mais contagiosa.



"Tal é de extrema importância para a educação, saúde mental e convívio social das crianças. As escolas devem ajudar a capacitar as nossas crianças a serem membros felizes e produtivos da sociedade", disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge.



“A pandemia causou a rutura mais catastrófica da história da educação”, disse ainda Kluge.







7h37 -China soma 23 novos casos, todos oriundos do exterior



A China anunciou hoje que foram diagnosticados 23 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, no segundo dia consecutivo sem registo de casos locais.



Os casos foram detetados em viajantes nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Shanxi (centro), Zhejiang (leste), Fujian (sudeste) e Shandong (leste), indicou a Comissão de Saúde da China.



A China enfrentou, nas últimas semanas, vários surtos, em diferentes áreas do país, mas que estão já aparentemente sob controlo, após as autoridades imporem medidas de confinamento nas regiões afetadas.







7h15 - Nova Zelândia regista primeira morte relacionada com vacina





É a primeira morte relacionada com vacina da Pfizer, revelou o ministro da Saúde, depois de uma mulher ter morrido na sequência da inflamação do músculo cardíaco.



"Este é o primeiro caso na Nova Zelândia em que ocorre uma morte nos dias seguintes à vacinação e foi associada à vacina Pfizer COVID-19", disse o Ministério em um comunicado, sem revelar a idade da mulher.



O painel que monitoriza as vacinas atribuiu a morte à miocardite, um efeito colateral raro, mas conhecido, da vacina da Pfizer, acrescentou o Ministério.







7h00 - Portugueses duplicaram as poupanças durante a pandemia



De acordo com dados a que o jornal Público teve acesso, o total das poupanças aplicadas está em 22 mil e 700 milhões de euros.



A pandemia deu um impulso de mais de 12 mil milhões nas poupanças em depósitos, fundos e certificados do Estado.



Aconteceu no período entre março de 2020 e junho deste ano.



Um valor que acima 118% acima do mesmo período de 2018/2019.



O aumento da poupança também se tem refletido num aumento do investimento no imobiliário.



Açores regressam a partir de hoje à lista verde de viagens do Reino Unido



Os Açores juntam-se na lista verde à Madeira. Uma condição que dispensa quarentena, mesmo sem vacinação completa e sem necessidade de teste à covid-19 à chegada ao Reino Unido.

81 mil adolescentes vacinados

Foram vacinadas ontem, até 18h00 mais de 29 mil pessoas. 21 mil foram jovens dos 12 aos 17 anos.



Foi o segundo fim de semana dedicado a esta faixa etária.



No total, mais de 100 mil pessoas foram vacinadas em Portugal contra a covid-19 este fim-de-semana.



Em todo o país está a decorrer a modalidade de casa aberta.



Além disso, os utentes já podem agora escolher o centro onde querem levar a segunda dose da vacina.





De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 10 pessoas com Covid-19 em Portugal.



O boletim da DGS regista também mais 1.782 novos casos de infeção.



O número de internamentos subiu. Em enfermaria, estão 698 doentes, mais 41 do que no boletim anterior. Nos cuidados intensivos há 148 doentes, mais 5 do que nas 24 horas anteriores.



O número de casos ativos subiu. São mais 702, num total que ultrapassa os 45.600 casos.