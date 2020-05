Covid-19. Alemanha com aumento de casos após alívio de restrições

o número de pessoas que cada doente infeta – conhecido por número básico de reprodução (R0) – subiu para 1.1. Quando esse valor supera o 1, significa que o número de infeções está a aumentar.



Esta subida acontece depois de, na quarta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel ter anunciado medidas de gradual regresso à normalidade, entre as quais a reabertura de alguns estabelecimentos e o regresso de parte dos alunos às escolas.



A decisão seguiu-se à insistência de 16 Estados federais para o regresso da vida social e da atividade económica. A chanceler garantiu, porém, a existência de um “travão de emergência” que permite restabelecer as restrições caso o número de infeções volte a subir.



A cidade alemã de Colónia foi uma das que no sábado testemunhou a presença de multidões nas suas ruas e jardins. Os especialistas acreditam que estes aglomerados de pessoas podem vir a ser responsáveis por um novo pico da doença no país.



“O alívio de medidas foi muito pobremente preparado”, considerou Karl Lauterbach, professor de epidemiologia, à agência de notícias Reuters. “É de esperar que o número básico de reprodução (R0) ultrapasse o 1 e que regressemos a um crescimento exponencial” de casos, lamentou.

Os dados mais recentes do instituto alemão Robert Koch apontam para um aumento de 667 no número de infeções, que totalizam agora 169.218, enquanto o número de mortes nas últimas 24 horas foi de 26, elevando para 7.395 esse total.



“É muito cedo para perceber se o número de novas infeções vai continuar a diminuir, como aconteceu nas últimas semanas, ou se vai voltar a aumentar”, refere um boletim lançado pelo mesmo instituto.



“É necessário um atento acompanhamento do aumento do R0”, explica a entidade, acrescentando que esse número está sujeito a alguma incerteza estatística.



