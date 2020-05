Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 no país e no mundo.

11h11 - Taxa de contágio na Alemanha volta a subir





A Alemanha registou 667 novas infeções nas últimas 24 horas, num total de 169.218 casos diagnosticados.





Houve até ao momento 7.395 vítimas mortais, mais 26 óbitos em relação ao dia anterior.





A taxa de contágio na Alemanha é atualmente de 1,1. Ou seja, cada pessoa com Covid-19 contagia em média 1,1 pessoas. O valor chegou a ser de 0,65 na última quinta-feira.







10h30 - Mortes diárias em Espanha baixam para 143





Espanha registou 143 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 18 de março.





Houve um total de 26.621 óbitos no país, de acordo com as autoridades sanitárias.





Nas últimas 24 horas houve ainda registo de mais 621 novos casos de Covid-19, um número maior que o registado no sábado, mas que não coloca em causa a tendência de diminuição dos últimos dias.







No total, 224.390 foram infetadas no país desde o início da pandemia.







10h18 - Número de casos em África ultrapassa os 60 mil





O número de casos da Covid-19 em África ultrapassou este domingo os 60 mil (60.657, mais 2.911 nas últimas 24 horas). Há ainda registo de 2.223 mortes (mais 72) em 53 países.







O número total de doentes recuperados aumentou de 19.351 para 20.792.







9h30 - Coreia do Sul deteta 34 novos casos







A Coreia do Sul detetou 34 novos casos da Covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 10.874 o número de infeções identificadas desde o início da epidemia no país, disseram hoje as autoridades.







De acordo com as autoridades sul-coreanas, 26 dos 34 novos contágios são de transmissão local, e os restantes oito são importados.







Nas últimas semanas, uma diminuição do número de casos de Covid-19 tinha levado a um desconfinamento gradual, mas o ressurgimento de novos casos levou as autoridades de Seul a encerrarem mais de 2.100 bares e discotecas que tinham reaberto recentemente.



9h20 - Governo pode antecipar pagamento de ajudas diretas aos agricultores







A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, revela que o executivo continua a defender que seja a Comissão Europeia a antecipar esses pagamentos. Mas, se não houver abertura por parte de Bruxelas, é possível que Portugal se chegue à frente.





9h13 - China regista 14 novos casos, 12 de contágio local





A China registou 14 casos da Covid-19, incluindo 12 contágios locais e dois importados, no primeiro aumento de dois dígitos nos últimos dez dias.







8h35 - Brasil ultrapassa as 10 mil mortes





Nas últimas 24 horas, 730 pessoas morreram por causa da doença de Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia já morreram 10.627 pessoas no país. Há 155.939 casos confirmados.





8h10 - Mais 1568 mortos nos EUA





Registaram-se mais 1568 óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos nas últimas 24 horas. Houve no país um total de 78.746 óbitos desde o início da pandemia.





As autoridades norte-americanas contabilizaram também mais de 1,3 milhões de casos diagnosticados da Covid-19. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela covid-19, quer em número de mortos, como em casos diagnosticados, segundo dados oficiais.







O estado de São Paulo continua a ser o epicentro da doença no Brasil, com 44.411 casos confirmados e 3.608 mortos.



Em seguida surge o estado do Rio de Janeiro, onde a Covid-19 já infetou 16.929 pessoas e causou 1.653 mortes.



A situação em Portugal

Em Portugal, morreram 1.126 pessoas das 27.406 confirmadas como infetadas, e há 2.499 casos recuperados, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia.



O país está desde domingo em situação de calamidade devido à pandemia de Covid-19, depois de 45 dias em estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 2 de maio. O novo contexto permitiu a reabertura de alguns espaços e atividade económica.



Em termos económicos, o FMI prevê uma recessão em Portugal de 8% e uma taxa de desemprego de 13,9% em 2020.



Já Bruxelas, estima uma contração da economia nacional de 6,8%, menos grave do que a média europeia, mas projeta uma retoma em 2021 de 5,8% do PIB, abaixo da média da UE (6,1%) e da zona euro (6,3%).