Covid-19. Alemanha com número recorde de mortes aumenta restrições

Numa tentativa de controlo da pandemia, enquanto a vacina não é aprovada na Europa, a Alemanha decidiuApenas supermercados, bancos, entre poucos outros estabelecimentos comerciais, vão manter portas abertas.





Restaurantes, bares e espaços de convívio têm que continuar encerrados. E desta vez até mesmo os cabeleireiros fecham portas.





Em simultâneo, as autoridades alemãs renovaram o apelo para que as empresas optem pelo teletrabalho.





A Alemanha registou esta quarta-feira 952 vítimas mortais por Covid-19, o número mais elevado desde o início da pandemia. Acredita-se no entanto que os valores de hoje possam estar a refletir alguns dados anteriores que só agora foram contabilizados.





O responsável pelo Instituto Robert Koch, onde está centralizada a resposta à Covid-19, afirmou que a situação é agora "mais séria do que alguma vez foi".





"O número de casos é o maior de sempre", disse Lothar Wieler, "e continua a crescer. Existe o perigo que a situação piore e se torne mais dura de lidar".





Perante este cenário, o Governo alemão demonstra impaciência com a demora na aprovação da vacina da Pfizer na União Europeia. O ministro alemão da Saúde já disse que desejava que esta fosse aprovada antes do Natal. O que até poderá acontecer.





Também esta semana, a chanceler alemã Angela Merkel avisou que estava muito preocupada com a situação e com a tendência de crescimento da Covid-19 no país.





E avisou que se nada for feito, os meses de janeiro e fevereiro vão ser muito duros.